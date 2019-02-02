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關於「壓垮婚姻的最後一根稻草」沒人告訴過你的7件事

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▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲ 「最後一根稻草」不總是像電影中上演的那樣激烈，而可能只是個微小的瞬間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

所有夫妻都有意見不合的時候，如果問題隨著時間累積一直沒有解決，或是不斷發生，最終可能會陷入「最後一根稻草」的境地。心理學家、家事調解員凱利（Barbara E. Kelly）博士表示，其中一方可能發覺，留在婚姻中比分開可能帶來的痛苦更嚴重，而「最後一根稻草」不一定是個重大事件，也可能只是一種突然間的領悟，決定要離婚。

瞭解導致離婚的原因有助於剖析兩人的關係，網站《Bustle》盤點了7項你可能不知道有關「最後一根稻草」的事：

1. 直到發生了，有些人可能不知道他們的「最後一根稻草」$會是什麼

雖然許多人知道自己的地雷在哪，但通常不知道「最後一根稻草」會是什麼。情感關係專家、性學家戈德斯坦（Nikki Goldstein）博士說，「他們可能認為知道自己的極限，或設想可能會在什麼時間點離開，但無法預測自己的感受，或在這種情況下控制自己的情緒。」

2. 「最後一根稻草」不一定很戲劇化

它不總是像電影中上演的那樣激烈，例如出軌或大吵，而可能只是個微小的瞬間，像是冷戰了不知第幾次、終於受不了多年來的無趣等。專家指出，通常這些「小事」才是導致離婚的主因。

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲ 「最後一根稻草」有時候只是多年來不快樂或挫折的結果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3. 它可能與一對夫妻在社群媒體上給人的印象很不同

如果夫妻倆在網路上一直保持著某種形象，「最後一根稻草」通常出乎身邊人們的意料之外。情感關係專家班奈特（David Bennet）表示，「多數人的社群媒體帳號都是如此精心地呈現和編輯，以至於許多離婚看起來都像突然發生的，我經常開玩笑說，下次你在Instagram上看到一張完美擺pose的照片時，記得他們可能拍照前後都在吵架。」

4. 「最後一根稻草」很大一部分與自我意識有關

人類是一種習慣性的動物，經常持續我們的行為模式，「最後一根稻草」有時候只是多年來不快樂或挫折的結果。通常，人們意識到自己再也不想要為某些問題努力了。

5. 人經常預期不到「最後一根稻草」逼近

由於自我保護的機制，許多人不願意去想像，在經過多年的努力後關係仍會破裂。人們時常預期不到「最後一根稻草」的原因是，它通常與小行為達到極點有關，隨著時間的推移，某些人可能沒有意識到一些小怪僻、看不爽的小毛病會成為引爆點。

▲▼ 離婚,分手,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 「最後一根稻草」不一定是個重大事件，也可能只是一種突然間的領悟，決定要離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

6. 「最後一根稻草」對一些人來說，是哀悼一段關係的時期

有些伴侶會同時感受到「最後一根稻草」，不過有時則是其中一個人先領悟到，這代表有一個人勢必會先為這段將要結束的婚姻哀悼。凱利博士指出，「一旦有一方開始考慮離婚，他們通常也會開始哀悼，並在情感上與配偶疏離。」

7. 不是每次離婚都涉及「最後一根稻草」

對某些人來說，有一個明確的「最後一根稻草」，這個事件說服他離婚（例如第二次被劈腿）。對於另外一些人來說，更像是「溫水煮青蛙」，並沒有特定的事件或刺激它的時刻，只是覺得這段關係了無生趣。

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關鍵字：最後一根稻草,婚姻,離婚

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