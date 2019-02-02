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適量飲酒可延長心臟病患者壽命　平均壽命可多活1年

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喝酒、飲酒。（圖／達志影像）

▲適量飲酒可以延長心臟病患者壽命。（圖／達志影像，下同）

記者林彥臣／綜合報導

有心臟血管相關疾病的患者為了避免造成心臟的負擔，可能會從此戒酒，但是美國研究卻顯示，同樣是心血管病患者比起酗酒或戒酒，適量飲酒反而可以延長1年左右的壽命。

綜合外媒報導，華盛頓大學聖路易斯分校（Washington University in St. Louis）布朗教授（David Brown）表示，許多心臟功能不全的人經常喝酒，「我們診斷後發現，少量飲酒有助於延長壽命，其中原因尚不明確，但如果您從不飲酒，可以開始嘗試喝一點」。

布朗教授說，如果是65歲以上且診斷出心血管疾病的患者，飲用輕微的酒精並不會加重病情，事實上還可以造成某些長壽的好處，雖然還無法確定原因，但發現那些已經確診的患者，持續攝取適量酒精比戒酒的平均多活了1年的壽命，但是「如果這輩子都滴酒不沾的人，就不適用這項結果」。

布朗教授在研究期間，觀察近400名患上輕度或重度的心臟病參與者，讓科學家們發現飲酒如何影響心臟病患者的壽命，這些參與者被分成三個組：酗酒者、戒酒的人和適度飲酒的人（一周不超過7次定量飲酒）。結果表明，酗酒者和戒酒的人存活率幾乎一樣，被診斷患上心臟病後平均壽命為大2600至2700天，適度飲酒的人平均剩餘壽命就長得多，大約3100天。這就意味著，他們平均比酗酒者和滴酒不沾的人多活1至1.5年。

布朗教授和他的同事還發現了另一個不尋常的例子，他們觀察近6000名美國中老年人大約24年，發現從人數上看，飲酒更容易長壽。

▲紅酒治心臟病。（圖／達志示意圖）

雖然還無法確定原因，但研究者推測，一個可能的原因是，適度飲酒的人更規律鍛鍊，比酗酒者和戒酒的人走路更多、身體活動更多。另一方面，他們不排除這種有益效果是因為啤酒和葡萄酒等一些酒促使血管擴張、降低血管壓力，而酒精本身會減緩膽固醇斑塊的形成。

過去十年，科學刊物上發表過數十項研究，這些研究的作者稱任何形式的飲酒都與一系列器官病變有關，例如2010年科學家證明，大量飲酒會加快腸部癌化；2011年和2013年，科學家發現飲酒與乳腺癌之間也有關係。另外一些研究發現，又吸煙又喝酒的情況下，酒精致癌可能更大。

另一方面，許多研究者的結論卻是相反的。他們認為，少量飲用葡萄酒或啤酒的人，平均下來壽命長於酗酒的人或滴酒不沾的人。此類說法和論文在醫學專家中引起大量爭議，因為醫學專家們也無法將這一現象解釋清楚。

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關鍵字：心臟病,心血管疾病,長壽,酗酒,戒酒

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