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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「韓」流來勢洶洶　盤點韓國瑜10大火熱金句

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▲▼高雄市長韓國瑜夫婦1日上午到林園汕尾漁港迎接曙光。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者宋德威攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜快人快語、批評犀利，在台灣掀起了一股「韓流」，不僅選前成為國民黨全國各地候選人，競相邀請輔選、合掛看板的當紅炸子雞，2018年九合一選舉更在高雄拿下89萬2545票。DailyView網路溫度計選前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出韓國瑜最受討論的10大金句。

第10名　讓台北去弄政治，讓高雄來拚經濟

韓國瑜強調，高雄需要經濟，不要再操弄政治，若以後有政治遊行集會等活動，應通通到台北抗議，「政治讓台北人去搞，高雄要全面拚經濟」。

第9名　禿子跟著月亮走

韓國瑜擔任北農總經理時，與民進黨台北市議員王世堅一戰成名，當時經典名句「禿子跟著月亮走」，韓國瑜至今仍時常掛在嘴邊，只是現在後面接了一句「我的月亮就是高雄市民」，而支持者們也喊出「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子」，並將標語印在布條、貼紙上發送，展現力挺韓國瑜的真心。

▲▼高雄文創設計者黃建豪，熱心設計《禿子跟著月亮走》6000張免費貼紙，力挺韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

▲高雄文創設計者黃建豪，設計《禿子跟著月亮走》6000張免費貼紙，力挺韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

第8名　禿頭的不怕別人拔毛，放馬過來

民進黨秘書長洪耀福選前嘲諷，韓國瑜只是「花拳繡腿」賣膏藥的「拳頭師傅」。對此，韓國瑜也不甘示弱地回嗆，「禿頭的不怕別人拔毛，放馬過來！」

第7名　我希望陳其邁委員趕快政治斷奶

韓國瑜競選高雄市長時，他的對手陳其邁與10名高雄市籍立法委員宣布總幹事群，由管碧玲擔任總督導、劉世芳擔任召集人，象徵派系整合團結。對此，韓國瑜受訪表示，陳其邁身邊有「10個小矮人」，但過程中沒看到白雪公主，而選民也不是要選小矮人，同時向陳其邁隔空喊話，「什麼時候政治斷奶阿？好像都不斷奶的。我希望陳其邁委員趕快政治斷奶。」而陳其邁也回嗆，韓國瑜才該斷掉國民黨的奶水。

▲▼陳其邁受訪時，呼籲韓國瑜要斷掉國民黨奶水。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲陳其邁回嗆韓國瑜，斷掉國民黨奶水 。（圖／陳其邁辦公室提供）

第6名　蓋愛情摩天輪上去做愛做的事

韓國瑜力推發展觀光，要把愛河包裝為愛情之河，將摩天輪和汽車旅館結合，興建「愛情摩天輪」，歡迎大家「上去1小時做愛做的事」，花1分鐘就可以完成結婚。

第5名　民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路

韓國瑜認為，民進黨治理高雄長達20年經濟沒有起色，「民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路」，因此，他宣稱上任後至少創造10萬個工作機會，把高雄市的年輕人找回來。

第4名　擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心

時任國民黨高雄市黨部主委的韓國瑜2018年3月曾向黨中央喊話，「我不求滿漢全席，只要1碗滷肉飯！」，表達高雄需要資源的訴求。韓國瑜確定參選高雄市長後，將戶籍遷出台北市，改往高雄市設籍。

韓國瑜掃街時，被提問有網友質疑韓國瑜廣告看板昂貴，卻一直宣稱一瓶礦泉水的選舉。對此，韓國瑜強調，礦泉水是指所有造勢動員沒有其他接待，各方面宣傳都是小額捐款花費，「我也要再次感謝各位好朋友們，是您們的慷慨解囊以及加油打氣，形成我最強而有力的後盾，讓我們擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心。」

選前，韓國瑜常到高雄市武廟路一家在地26年的肉燥飯店用餐，競選時喊出的「一碗滷肉飯」成功造成效應，選後許多韓粉常常光顧這間韓國瑜的愛店。

▲▼《韓流美食》500碗肉燥飯及500碗魚丸湯，限時大放送。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲店家為慶祝韓國瑜當選，限時大放送500碗肉燥飯及500碗魚丸湯。（圖／記者宋德威攝）

第3名　貨賣得出去，人進得來，高雄發大財

由創作歌手張殿昀製作的Rap《讓高雄發大財》，歌詞不斷重複「東西賣得出去，人進得來，高雄要發大財！Let's Get That Money！」，洗腦又超潮的宣傳方式，讓網友狂讚「太有才！」

第2名　一萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺

2018年10月11日韓國瑜在「姊妹挺韓國瑜」成立大會上稱「未來我當高雄市長，誰來高雄投資，創造10個工作機會，我親自握握你的手；若有100個工作機會，我就抱你一下；若有1000的工作機會，我就親你的臉一下；若來投資給高雄1萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺！」，現場哄堂大笑，他隨後改口，是晚上陪泡茶聊天，大家不要想歪。

但這番話惹毛民進黨立委邱議瑩，她在校友會群組裡大罵韓國瑜歧視女性，未料對話被截圖外流、網友瘋傳，邱議瑩的粉專也被網友灌爆。

▲▼邱議瑩失言截圖 。（合成圖／讀者提供）

▲邱議瑩失言截圖 。（合成圖／讀者提供）

第1名　高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了

韓國瑜在國民黨黨內初選勝出後的記者會上，向高雄鄉親喊話，民進黨在高雄執政20年，「只留下又老又窮，各行各業蕭條的不得了」，高雄鄉親已經不欠民進黨了。此話一出直搗高雄人的心，讓不少在地人感嘆經濟蕭條「很有感」，也成為大家最耳熟能詳的金句。

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▲DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出韓國瑜最受討論的十大金句。（翻攝自DailyView網路溫度計）

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