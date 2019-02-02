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每日一笑話抱得美人歸　韓國瑜和李佳芬的愛情故事

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▲▼韓國瑜在晚會尾聲，15萬粉絲歡呼；韓妻李佳芬致詞時也感動落淚。（圖／記者宋德威攝，下同） 

▲韓國瑜在晚會尾聲，15萬粉絲歡呼，李佳芬致詞時也感動落淚。（圖／記者宋德威攝）

政治中心／綜合報導

個性直率、快言快語、幽默風趣是高雄市長韓國瑜的一貫作風，在台灣掀起了一股「韓流」，不僅選前成為國民黨全國各地候選人，競相邀請輔選、合掛看板的當紅炸子雞，2018年九合一選舉更在高雄拿下89萬2545票。韓國瑜贏得高雄，妻子李佳芬功不可沒，也讓大家好奇兩人的愛情故事。

李佳芬的家族在雲林西螺是知名的政治世家，早年在濁水溪畔經營砂石業，20年前又興辦全雲林最知名的貴族學校——維多利亞雙語中小學；其父親李日貴因經營砂石業在地方呼風喚雨，民國75年當選11、12、13屆議員，而後由李佳芬接棒第14、15、16屆議員，弟弟李明哲則歷經第17、18屆議員，2018年當選第19屆議員，李家父女三人各自擔任3屆議員，未曾間斷，可見李家政治實力深耕西螺、二崙等鄉鎮。

▲▼維多利亞小學運動會，韓國瑜李佳芬合體。（圖／記者李忠憲攝影，以下同）

▲韓國瑜、李佳芬一同出席維多利亞小學運動會。（圖／記者李忠憲攝）

李佳芬在節目中表示，當年就讀世新大學廣播電視電影學系，當時在學校實習，找題材時在報紙上看到一篇「專業里長制」的專欄，想訪問作者、台北市議員馮定國，但約訪當天她等了3小時都沒等到，當時擔任馮定國助理的韓國瑜告訴她，「妳可以訪問我啊，這篇文章其實是我寫的。」

因韓國瑜沒有掛名，李佳芬沒有訪問韓國瑜，還是順利訪問到馮定國，也開啟了李佳芬和韓國瑜的緣分，但交往前韓國瑜頻頻被打槍，原因是李佳芬不喜歡禿頭，加上韓國瑜想要從政，走政治很累、私生活都攤在陽光下。儘管如此，韓國瑜的幽默深深吸引她，常信手拈來就一個笑話，且對事情很有看法，從第一次看到韓國瑜寫的文章，就覺得這個男生很有見地。

▲韓國瑜跟李佳芬結婚合照，髮際線已經明顯往後退 。（圖／韓國瑜團隊提供）

▲韓國瑜跟李佳芬結婚合照，髮際線已經明顯往後退。（圖／韓國瑜團隊提供）

兩人婚後，育有23歲大女兒韓冰、就讀大二的二女兒韓青及讀高中的16歲小兒子韓天，他們住在雲林斗六前都住在西螺外婆家。鄰居大讚，韓國瑜夫妻身教成功，因三個小孩超有禮貌，逢人也問好，連住在80公尺外的鄰居也一樣。而韓冰出色外表、落落大方、應對得宜，更成為媒體注目的「嬌」點。

▲▼韓冰。（圖／記者呂佳賢攝）

▲韓冰出席父親韓國瑜的就職典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

韓冰曾在節目中透露，起初母親不贊同父親參選高雄市長，一方面擔心韓國瑜的身體會太過勞累，另一方面則是站在妻子的角度，希望韓國瑜能多陪伴家人，但韓國瑜參選心意堅定，母親決定全力支持，一同為高雄市民貢獻。

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,韓冰

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