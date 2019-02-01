文化特色加身　台東天后宮元宵遶境朝更優質規劃

▲台東元宵繞境將朝更優質方向舉辦。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

承辦今年元宵遶境的天后宮，1日上午在台東市公所辦理隊伍抽籤，而為了促進台東元宵遶境活動日後能更具地方文化性特色，並朝廟會優質化的方向發展，台東縣長饒慶鈴會後特別邀請天后宮董事長林有德等重要幹部至縣政府，並委由張志明副縣長率員溝通協調，期待未來能朝向更優質、更具地方特色的民俗文化活動去舉辦。

天后宮在協調會中說明，目前報名隊伍共22隊，雖然這次參與遶境之隊伍數雖較往年少，遶境開始時間將調整為下午1點30分，而為使遶境更具文化色彩，朝優質廟會文化方向發展，這次也特別邀請傳統技藝團體(如踩高蹺、藝閣車、陣前鑼)參加遶境，希望能回復這項台東元宵遶境傳統文化的榮景。

台東縣政府表示，縣政府與天后宮有共識，遶境這項傳統是為了趨吉避凶，安定人心，為台東祈求平安，能辦理的熱鬧有特色，將提升民眾參加或觀賞意願。饒縣長也請張副縣長向天后宮林主委及幹部表達，縣政府會全力支持及協助，讓活動順利，也期許主辦單位與參與遶境之廟宇團體能遵守規則，提升這項傳統文化的正面形象與品質。

天后宮指出，今年元宵遶境活動將持續開放報名至2月11日，歡迎願意共同延續台東優良傳統文化的寺廟或團體逕向天后宮報名。