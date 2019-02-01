史上頭一遭！驗票翻盤無法當選　法官：你真正有夠衰

▲雲林縣黃清得參加去年林內鄉民代表選舉，以1票之差輸給蘇信德。（圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

黃清得參選107年大選林內鄉民意代表，496票對497票，以1票之差輸給蘇信德，但蘇卻在當選5天後因病過世，黃提出當選無效之訴，驗票結果多出3票逆轉勝，但因蘇辭世沒有對造人，無法判蘇當選無效，法官無奈對黃說「你真的有夠衰」。

黃清得參選本屆林內鄉民代表第四選區選舉，5位候選人應選3席，黃以一票之差輸給蘇信德，大家勸他提出當選無效之訴，以求驗票翻盤，但當時因為蘇信德身體狀況不佳，黃不願對蘇提出告訴。

▲雲林縣黃清得參加去年林內鄉民代表選舉，以１票之差輸給蘇信德。（圖／翻攝自中選會）

蘇信德當選5天後辭世，黃清得改對第二高票當選的蔡當茂提出當選無效之訴，1月30日法官開庭，驗票結果3票無效票，改判為黃清得的有效票，讓黃逆轉勝成為第三高票。

由於這是台灣選舉史上頭樁案件，蘇過世沒有對造人，無法判當選無效，法官甚至告訴黃清得「你真正有夠衰」，讓黃清得無奈搖頭。

但雲林縣議員邱世文認為，法官應該可以依法認定黃清得的票數勝出，選委會應該盡速重新公告當選。雲林縣選委會則表示目前並未收到黃清得提出的訴求及相關判決、驗票資料，將待資料送達後，盡速檢送中選會解釋。

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