邊吃焢肉飯邊摸！「金髮摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　網怒：這樣也爽

地方中心／彰化報導

彰化溪湖一名金髮男子30日在小吃店吃中餐的時候，居然靠近後方的OL，起初以為他是要偷錢，沒想到竟是「摳屁股」性騷擾，整段誇張過程都被監視器拍下，上傳至網路。許多網友看完後都封金髮男是「彰化摳摳哥」，直呼「這樣也爽」。

▲金髮男性騷擾女子過程全被錄下。（圖／東森新聞，下同）



影片中可以看到，金髮男先是到料理台拿飯，接著坐下，但椅子卻不安分的往後挪，趁機偷摸OL的屁股第一次，然後再低頭吃幾口飯，過沒多久又開始左顧右盼，趁人少時左手往後伸偷摳女生的屁股，最後甚至整個背都貼上被害女子，結果遭對方喝斥，全程大約5分鐘。

沒想到金髮男被抓包後還不斷狡辯，甚至跟OL大聲吵架，引來店員注意。對此店家表示，對男子沒有印象，不過他跟警方表示自己是常客；而被騷擾的女客人之後沒有報警，當下便當只吃一半就走了，之後會加強注意，避免類似事情發生。

▲金髮男左顧右盼，等待下手時機。



▲被抓包還跟被害人大聲吵架。



許多網友看完後紛紛留言「那個手給他剁掉好嗎」、「這能給她什麼樣的滿足」、「還以為是在跟後面的要小抄，

答案啦快啦」、「摳一摳會有錢幣跑出來」；另外也有網友指出，「該名金髮男神智狀況不太好，家人知情後表示會多看管，造成民眾困擾非常抱歉，會多加留意。」

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