街上擁抱算犯法？　印尼18歲情侶關數月後公開鞭刑17下

▲印尼亞齊省一對情侶遭公開鞭刑。（圖／翻攝自Twitter／@SoilFertilizer）



國際中心／綜合報導

你喜歡在街上跟另一半擁抱放閃嗎？請注意！有些國家可是禁止這些行為的。印尼亞齊省（Aceh）就有一對青少年在街上摟摟抱抱，被抓入監獄服刑，更要在今（31日）執行17下鞭刑。因為民風保守的亞齊省遵循嚴格的伊斯蘭律法，他們在公開場合擁抱是屬於犯罪行為。

位於蘇門答臘島（Sumatra）北部的亞齊（Aceh）行政區，是印尼境內唯一實施伊斯蘭律法的地區，在該律法中，賭博、喝酒、同性性行為、婚外情，都是屬於會遭到公開鞭刑的犯法行為。31日這對因公開擁抱而觸犯法律的18歲情侶，就在省府大亞齊（Banda Aceh）一座清真寺外，被公開鞭打17下，吸引數百人圍觀。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）及其他人權團體皆公開呼籲停止鞭刑，但在98%地居民信奉伊斯蘭教的亞齊省，執意保留此嚴酷刑罰。