員工被迫3天後離職　ofo新加坡團隊傳無故裁10人

▲ofo新加坡公司於本周無故裁員 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

大陸共享單車公司ofo於去年底被爆搬離總部以及千萬人排隊退押金事件，在今年過年前，又被爆出無故解僱營運團隊。據報導，ofo新加坡團隊中約9到10名員工，在本周陸續接到電話單獨通知，1月31日是他們工作的最後一天，雖然有拿到1月份工資，卻未得到「僱傭條款」中應得的補償金。

據新加坡《TODAY》報導，ofo營運團隊在新加坡還有至少約70萬星元（台幣約1598萬元）的欠款。該公司1名不具名員工爆料，ofo新加坡團隊於本周無故裁員約9到10名員工，並告知1月31日後就不用來上班了，讓許多員工感到相當驚訝。

該匿名員工表示，他在解僱前3天才接到總經理的電話，要求他的工作到1月底為止，對於突如其來的解僱通知感到相當氣憤，「我們根本沒有獲得1個月前的通知期」。另1名員工表示，公司在過去2個月的消息都非常消極，「在業務上我沒有看到任何進展，員工們也幾乎無事可做，也不確定接下來的日子是否有薪水能拿」。

▲新加坡陸交局（LTA）要求ofo建立QR碼停車系統，否則將停止該公司的營運許可證。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，ofo早在1個月前就被爆出欠款事件，至少對2家物流公司積欠超過70萬星元。其中1家受害物流公司SB Express總經理表示，本公司在去年5月至11月，向ofo提供超過10輛卡車來運送自行車，最高可達60萬星元（約台幣1300萬元），目前已做好收不回欠款的心理準備了。

對此，新加坡陸路交通管理局（LTA）表示，Ofo必須遵守所有監管要求，也向他們發出最後警告，將其自行車數量減少到最多1萬輛，同時必須在2月13日前建立QR碼停車系統，否則將會停止該公司的營運許可證。