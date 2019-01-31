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活躍體壇！馬來西亞新國王今視察儀隊宣誓就職

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▲▼ 馬來西亞新任國家元首阿布杜拉沙（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）31日宣誓就職，成為第16任國家元首。（圖／路透）

▲ 阿布杜拉沙在體壇相當活躍。圖為阿布杜拉沙夫婦。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

馬來西亞新元首彭亨州（Pahang）蘇丹阿布杜拉沙（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）今（31日）身穿水藍色正式服裝，現身吉隆坡國家皇宮宣誓就職，成為第16任國家元首，接替先前突然宣布退位的蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）。在就職儀式結束後，他也露出笑容離開會場。

馬來西亞王室24日決議由阿布杜拉沙出任新元首職位，任期為5年。31日這天，阿布杜拉沙先赴國會參加歡迎儀式、視察儀隊，接著來到國家皇宮宣誓就職。這場就職典禮有全國電視轉播，現任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）及數百名賓客都來到現場。

▲▼ 馬來西亞新任國家元首阿布杜拉沙（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）31日宣誓就職，成為第16任國家元首。（圖／路透）

▲▼  阿布杜拉沙先赴國會參加歡迎儀式、視察儀隊，接著前往國家皇宮宣誓就職。（圖／路透）

▲▼ 馬來西亞新任國家元首阿布杜拉沙（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）31日宣誓就職，成為第16任國家元首。（圖／路透）

阿布杜拉沙月初取代父親出任彭亨州蘇丹，他早在16歲那年就被立為彭亨州王儲。根據馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導，他在馬來西亞境內完成學業後，遠赴英國就讀桑德赫斯特皇家軍事學院（Sandhurst military academy）。

此外，他也熱愛運動，不但身兼國際足球總會（FIFA）委員會成員、亞洲曲棍球協會（Asian Hockey Association）會長，更曾擔任馬來西亞足球協會（Football Association of Malaysia）主席。

▼ 在就職典禮結束後，阿布杜拉沙露出笑容離開會場。（圖／路透）

▲▼ 馬來西亞新任國家元首阿布杜拉沙（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）31日宣誓就職，成為第16任國家元首。（圖／路透）

馬來西亞是君主立憲國家，國家元首由全國9州的世襲統治者輪流上任，任期5年。

只不過，前元首穆罕默德五世在位僅2年就退位，是馬來西亞歷史上「第一位」任期未屆滿就退位的蘇丹。先前報導指出，穆罕默德五世疑似是在請病假期間，遠赴俄羅斯迎娶25歲辣模埃沃金娜（Oksana Voevodina）惹議。

▼穆罕默德五世是馬來西亞歷史上「第一位」任期未屆滿前就退位的蘇丹，但馬來西亞官方並未公布他退位的原因。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬來西亞蘇丹,蘇丹,穆罕默德五世,Muhammad V,。（圖／達志影像／美聯社）

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