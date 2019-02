曼谷霧霾超毒！嫩妹摘口罩滿臉鼻血　鄉民眼睛滲血：以為死定了

▲女子在網路上分享自己狂流鼻血的恐怖畫面。(圖/翻攝自Facebook/Sudarat Wongampornpinit)

國際中心/綜合報導

泰國曼谷近來空汙嚴重,整個城市都壟罩在霧霾之中,許多民眾近來紛紛上傳恐怖「七孔冒血照」,只見年輕妹子雖然懂得戴上口罩保護自己,拿下口罩的臉卻滿是鼻血,甚至還有人因此眼睛滲血,讓政府不得不正視嚴重的空氣汙染問題。

近來在泰國的社群網站上,可看到許多民眾紛紛上傳自己的鼻血照,甚至就連寵物也傳出因霾害而影響到健康,上班族Nutthawut Sirichainarumi分享了他手中有鮮血的照片,「2天前,我的鼻子因為呼吸受傷,打了一整夜的噴嚏,結果第二天早上情況變得更糟,這讓我非常的驚嚇,因為我這一生很少會這樣打噴嚏,我相信霧霾就是罪魁禍首。」

另一名網友Seine Premmanuspaisal也表示,近來他連續嘔吐和咳血,3天後被診斷出肺部感染,但是在霾害之前他從未有過呼吸道疾病,「污染的空氣會帶來逐漸影響我們健康的細菌和病毒,即使你自認很健康,可怕的環境還是會以某種方式攻擊你。」網友Khun Songsamut則分享了自己眼睛滲血的恐怖照,被送至加護病房治療的他表示,「我以為我會死,全都是汙染害的,有人必須做點什麼。」

當局為了解決霧霾問題,曾出動無人機製造人造雨,希望能沖刷掉空氣中的霧霾,但是成效不彰,曼谷市長阿斯溫(Aswin Kwanmuang)挺身呼籲,將會幫助所有市民對抗霾害,目前已有部分學校已經停課,也希望所有市民在新年期間不要燒香或是焚燒紙錢,有關單位正在嘗試找出有效的解決方案。

