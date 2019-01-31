極地渦旋凍爆！　《冰雪奇緣》艾莎公主涉「操控寒流」遭美警逮捕

▲美國霸王寒流來襲，艾莎公主遭警方逮捕。（圖／翻攝自McLean Police Department臉書）

國際中心／綜合報導

極地渦旋嚴重影響美國中西部與五大湖區，部分地區甚至出現攝氏零下45度的體感溫度，目前全美已有8人死於這波寒流。伊利諾州麥克萊恩郡（McLean）警察局30日在臉書發出1張「逮捕犯人」的照片，藉此提醒民眾在寒流來襲時要注意保暖，不要從事任何「愚蠢的行為」，而照片裡的犯人竟是《冰雪奇緣》中擁有結冰能力的艾莎公主（Elsa）。

綜合外媒報導，艾莎公主在電影中具有超能力，只要一出手，就能讓整個地區結冰。隨著美國「霸王寒流」來襲，麥克萊恩郡警察局也幽默地在臉書上貼出逮捕艾莎公主的照片，暗指能操控冰雪能力的艾莎已被帶至警局，不許她到街頭搗亂，加劇寒流程度。

▲芝加哥出現極低氣溫，河水全結冰。（圖／路透社）

麥克萊恩郡警察局在貼文寫道，「由於寒流來襲，所有犯罪活動以及愚蠢的行為都被取消了，就連艾莎公主也遭逮捕，進一步釐清前不可交保」。逗趣的貼文，引起網友紛紛留言表示，「我給女兒看，她哭了半小時」、「我4歲的女兒問為什麼要逮捕她的朋友」、「讓她走！讓她走！再也留不住她了！」、「一眼就看到粉紅色的手銬，笑出來」。

眼尖的網友發現，這張艾莎公主被逮捕的照片，其實是來自美國南卡羅來納州哈那汗市（Hanahan）警⽅於2015年發出的舊文。對此，麥克萊恩郡警察發出另一篇文表示，這張照片確實是來自網路，但擁有該圖片的使用權，主要是想利用幽默的方式，提醒民眾在寒流來襲時，應注意自身安全及保暖。

▲美國中西部地區遭極地渦旋席捲，各處都成結冰景象。（圖／達志影像／美聯社）

此次寒流受極地渦旋影響，許多地區都測出30年來最低溫。威斯康辛州、密西根洲和伊利諾州等多個州份都已進入緊急狀態，國家氣象局（NWS）芝加哥站在推特上指出，當地31日早晨預測最低溫為負38度，體感最低溫為攝氏負45度。

愛荷華州大學（University of Iowa）30日凌晨也傳出不幸消息，一名18歲學生被人發現倒在學校大樓後方，沒有任何反應，緊急送醫後宣告不治，成為這波寒流的第8起死亡案件。根據官方數據，當時愛荷華市的氣溫只有攝氏零下46度。

▼芝加哥密西根湖水全凍到結冰。（圖／達志影像／美聯社）