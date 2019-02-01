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東區隱藏房東就是他！低調賣豬血湯30年　坐擁3店身價破百萬

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▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市東區商圈沒落，矛頭指向高租金壓垮店家，讓外界開始好奇東區包租公的身分到底是誰。根據了解，東區房產一向炙手可熱，從為人得知的林姓大地主外，還有一些隱藏富豪，而且只要逛過東區的人，可能都見過他。

東區40年老牌餐廳永福樓因為不敵每月150萬的月租，宣布在2月24日熄燈，再度讓東區房東的話題浮上檯面。這位林姓房東其實是鼎鼎有名的東區大地主，據傳光林家持有的土地就廣達180甲、相當於7座大安森林公園大小。

費玉清出席 鄧麗君紀念演唱會（圖／記者張一中攝）

▲費玉清據傳忠孝東路一到七段都有房產。（圖／記者張一中攝）

除了林姓地主外，在藝能界也有2位東區房產大戶，歌壇天王費玉清就傳出從忠孝東路一到七段都有房產，而主持人何篤霖傳說在極盛時期，手頭握有至少10間房產，光是收租身家就達2億元，不過他低調表示沒有外傳10戶這麼多，置產也不是要炒房，只是為自己存養老金。

▲▼《命運好好玩》14年首次見面會。何篤霖（圖／記者李毓康攝）

▲何篤霖。（圖／記者李毓康攝）

根據《蘋果日報》報導，東區房東除了這些人以外，還有很多隱形房東，像是一位賣豬血湯30多年的小販就坐擁至少3間店面、身價上百萬。還有住在老公寓的退休老人，早在20年前就於東區置產，低價收入高價出租，實為東區低調富豪。

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