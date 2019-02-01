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影／台南惡火吞民宅！三代同堂10人同住　「烈焰竄天」1大2小成焦屍

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▲台南市下營區開化里1處民宅2月1日凌晨發生火警，消防局出動大批人車前往搶救，但仍造成1名大人、2名小孩不幸葬身火窟已成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市下營區開化里1處民宅2月1日凌晨發生火警，消防局出動大批人車前往搶救，但仍造成1名大人、2名小孩不幸葬身火窟已成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市下營區開化里1處民宅，2月1日凌晨發生火警，台南市消防局出動大批人車前往搶救，但整棟透天民宅已陷入火海，消防人員全力射水滅火，並進行搜 救，但火勢雖在1小時內撲滅，卻發現1名大人、2名小孩不幸葬身火窟已成焦屍，另有7人逃生，目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南市下營區開化里1處民宅2月1日凌晨發生火警，消防局出動大批人車前往搶救，但仍造成1名大人、2名小孩不幸葬身火窟已成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119務中心於2月1日凌晨3時50分左右接獲台南市下營區開化里1處民宅發生火警，指揮中心受理後立即派遣麻豆、下營、柳營、官田等4分隊及第二大隊，出動各式消防車12輛及救護車1輛、消防人員37人前往搶救。

▲台南市下營區開化里1處民宅2月1日凌晨發生火警，消防局出動大批人車前往搶救，但仍造成1名大人、2名小孩不幸葬身火窟已成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第1梯次救災人車於凌晨3時59分到達現場，發現宅已有火勢竄出，疑似有1大人1小孩受困馬上請求支援。指揮中心再派遣六甲、學甲2分隊出勤，出動消防車5輛，計出動各式消防車19輛、消防人員49人前往搶救。

▲台南市下營區開化里1處民宅2月1日凌晨發生火警，消防局出動大批人車前往搶救，但仍造成1名大人、2名小孩不幸葬身火窟已成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市下營區開化里1處民宅2月1日凌晨發生火警，消防局出動大批人車前往搶救，但仍造成1名大人、2名小孩不幸葬身火窟已成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

火場係2樓RC、3樓鐵皮加蓋建物，燃燒面積各層樓60平方公尺合計180平方公尺燃燒面積，火勢猛烈，消防人員拉多條水線全力射水搶救，並同時冒險進入火場搜救，火勢在凌晨4時27分控制，4時39分撲滅，但消防人員在凌晨5時26分在一樓後方房間床上，發現1大1小焦屍，3樓有1名小孩焦屍，共計3名焦屍（大人女性，60幾歲、2小孩1男1女)，據初步調查，該民宅係三代同堂，共居住10人，7人在火警發生時逃生成功，1大2小3人逃生不及不幸葬身火窟成焦屍。

目前起火原因及財物損失由消防局調查處理，死者則由警方接手報請檢察官相驗查處中。

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關鍵字：台南,下營,民宅,惡火,焦屍

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