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力保230億美元「新馬高鐵建設案」　路透：中國提半價版本

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▲▼ 馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬哈迪（Mahathir Mohamad）於2018年再次上任馬來西亞首相。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

馬來西亞與中國大陸合作開發的「東海岸鐵路計畫（ECRL）」與沙巴天然氣管線開發案一路峰迴路轉。路透社31日引述2名消息人士指出，「中國為挽救在東南亞基建規劃的旗艦項目，向馬來西亞政府就總值230億美元的鐵路建設案提出成本將近減半的方案；然而馬哈迪政府仍決定取消合約。」

馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）29日主持土著團結黨（馬來語，Parti Pribumi Bersatu Malaysia）最高理事會會議。他在會後表示，政府仍未決定是否要終止「東海岸鐵路計劃（East Coast Rail Line，ECRL）」，目前仍在與中國政府商議中。

▲大陸國家主席習近平會見馬來西亞總理馬哈迪。（圖／翻攝中國政府網）

▲中國國家主席習近平會見馬來西亞首相馬哈迪時，雙方曾就「東海岸鐵路計畫（ECRL）」進行協商。（圖／翻攝中國政府網）

路透社引述其中一名熟知談判的消息人士，「如果這只關乎成本，中國已經提出一個龐大的支出削減，幾乎是原來成本的一半。」消息人士透露，作為承包商，「中國交通建設公司」針對這個總長688公里、建造成本163.9億美元的鐵路建設案，提出成本將近砍半的版本，至於利息開支與土地收購就會構成剩下的成本。

消息人士指出，「即使中方提出折扣，馬哈迪政府仍然決定『取消合約』。」但消息人士也說，馬來西亞在馬中雙方的協商過程中有太多的「官方代表」了。除了馬哈迪本人表示談判仍在進行中，馬來西亞財政部長林冠英30日也稱，馬國正在尋求更多對中國會談的機會。

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關鍵字：中國,大陸,馬來西亞,新馬高鐵建設案,東海岸鐵路計畫,ECRL,East Coast Rail Line,馬哈迪,Mahathir Mohamad,中國交通建設公司,沙巴天然氣管線開發案

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