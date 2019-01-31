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愛爾麗董座出席亞洲醫美高峰論壇　接軌全球最新趨勢

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▲愛爾麗董座出席亞洲醫美高峰論壇。（圖／公關提供）

▲愛爾麗醫美集團董事長常如山(右2)日前代表台灣出席「亞洲醫學美容CEO高峰會」。(圖／公關提供，下同)

消費中心／綜合報導

醫美界盛事「亞洲醫學美容CEO高峰論壇」日前在韓國首爾舉辦，在兩岸三地擁有56家直營據點的愛爾麗醫美集團董事長常如山，應主辦單位之邀代表台灣出席，與亞太區來自9個國家的14位醫美集團執行長們一同參與，帶回與全球接軌的最新醫美趨勢與營運經驗，在2019年開春即為台灣醫學美容市場開啟新篇章。

全球醫美生技龍頭-愛力根藥品Allergan，日前在韓國首爾舉辦首屆「亞洲醫學美容CEO高峰論壇」，邀請亞太各國頂尖醫美集團執行長們共同參與交流最新醫美趨勢、醫美教育學程，並參觀首爾最具規模的連鎖醫美診所，讓執行長們能就不同國家的營運經驗與心得，互相切蹉交流與學習。總是不斷引進新儀器、新技術與經營新思維來影響醫美生態的愛爾麗董事長常如山也獲邀出席。

▲愛爾麗董座出席亞洲醫美高峰論壇。（圖／公關提供）
「亞洲醫學美容CEO高峰會」堪稱醫美市場年度盛事。

這場醫美市場年度盛事，除了主辦單位愛力根是全球醫美產品與儀器的領導廠商，來自各國的醫美集團執行長們均具備了雄厚的業界經歷與當地市場影響力。此次高峰論壇以愛力根對全球醫美產業的趨勢分析，消費者洞見與公司未來的資源投入為主軸，並宣示愛力根在2019年深耕醫美機構客戶的承諾與相關策略，愛力根同時也跟執行長們分享正在研發中的玻尿酸新劑型。

愛力根台灣香港董事總經理林尚威Sean Lin指出，全球醫美市場預計到2025年底會整整成長一倍，為抓住這強大的成長動能與抗衰老的態勢，將與客戶像夥伴般的緊密配合。他並透露下一屆的「亞洲醫學美容CEO高峰論壇」將會在10月於台灣舉辦，顯示出全球大廠對台灣健全活絡的醫美市場的重視。

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關鍵字：愛爾麗,常如山,醫美,醫美論壇,愛力根

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