　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅揭11年前背後心酸　跳海時父親已「彌留」…3天後離世

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

台北市議員王世堅以犀利的問政風格、激動到不行的飆罵深植人心，之後又屢創「跳海」「Over my dead body」等話題，現在則是北市議會的「柯黑大魔王」，又因轟誰紅誰而被網友稱為「扶龍王」。然而日前受訪談到11年前他兌現承諾「跳海」時，當時他的父親，正在醫院的病床上，彌留和死神拔河。

2008年曾王世堅誇下海口表示，若國民黨在台北市「八仙過海」（八席區域立委全數當選），他就要去跳海。因為當時王世堅所屬的是台北市綠營最具優勢的士林大同選區，非常有信心自己會贏得選舉，未料最後失守，吞下從政生涯中唯一一場敗仗，立委任期結束前遂履行承諾，前往三芝跳海，也被網友封為是「敢說敢做的真男人。」

回憶這段往事，王世堅說，「我父母親是受日本教育的，所以他們是非常重然諾的人，他們在這件事對我一個字都沒說，我知道他們很不捨我，可是他們絕對不會去勸阻我。」

看似賭性堅強，王世堅透露私底下是從不賭博，「我連撲克牌都不會打，連麻將都不會，政治打賭其實是無心的啦。」王世堅說，11年前的北市立委選舉，國民黨喊八仙過海，一方面為了凸顯志氣，二方面為了鼓舞支持者，情急之下脫口「若八仙過海我就要跳海」，他自認是台式幽默。

選輸大家要看他跳海，本想是玩笑話，我還是要去兌現，因為「男子漢大丈夫，要不然你不要講」。他說，其實內心是很悲涼的，跳海當日父親已在醫院彌留，3天後就離開人世。


更多鏡週刊報導
批口譯哥像柯文哲　王世堅：誰幫他講話誰下台
堅拒白綠合作　王世堅爆驚句「姚文智屍骨未寒」

ET快訊
影／撞擊畫面曝光！4歲女童「沒坐安全椅」摔飛舌裂　粗心媽嚇傻
鈕承澤嫌風水差！年前搬離清空「頂加樂園」　住市民大道1億豪宅
年終入袋準備換新機！　iPhone X 256G激降7612

關鍵字：鏡週刊,王世堅,扶龍王,跳海

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜為了2020赴美？　蔡英文、吳敦義、朱立倫、柯文哲也要去

王世堅揭11年前背後心酸　跳海時父親已「彌留」…3天後離世

二戰遺址200處在高雄　潘恆旭： 設立「軍事觀光小組」推觀光

九合一選舉被罵到怕！中選會提修法：公投不一定綁大選

林金連在總統府自殘堅持不送醫6小時　劉建忻親自處理陳情

2台男在澳洲送貨遭公車追撞致死　外交部：已通知家屬

日台交流協會拜會高市府　韓國瑜：歡迎日本小朋友參加營隊

快訊／2020大選　中選會拍板：總統、立委合併投票

AIT超有心　賀年片高唱「不愛江山愛美人」

柯文哲一日雙城衝高雄？王世堅酸：善導寺靈骨塔騎到塔寧路也是一日雙塔

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

193線熱血教師「謝爸」自撞亡！　在偏鄉27年師生慟：怎麼偷下車

韓國瑜為了2020赴美？　蔡英文、吳敦義、朱立倫、柯文哲也要去

王世堅揭11年前背後心酸　跳海時父親已「彌留」…3天後離世

二戰遺址200處在高雄　潘恆旭： 設立「軍事觀光小組」推觀光

九合一選舉被罵到怕！中選會提修法：公投不一定綁大選

林金連在總統府自殘堅持不送醫6小時　劉建忻親自處理陳情

2台男在澳洲送貨遭公車追撞致死　外交部：已通知家屬

日台交流協會拜會高市府　韓國瑜：歡迎日本小朋友參加營隊

快訊／2020大選　中選會拍板：總統、立委合併投票

AIT超有心　賀年片高唱「不愛江山愛美人」

柯文哲一日雙城衝高雄？王世堅酸：善導寺靈骨塔騎到塔寧路也是一日雙塔

黃旼炫「名品腹肌消失」：有需要的話，我再重新打造！

蔡依林接電話爽翻：謝謝大家！　搶下「年度單曲冠軍」

男大生猥褻4女童「幼兒園僅裁罰6千」挨轟　高市教育局急滅火：停辦3年

「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

搭對車過好年！台東監理站春節聯合䅲查　加強取締「白牌車」

中職主辦國際賽不穿台灣犬　可以賣CT商品

車銀優像台灣偶像劇出身男神！韓網得知本尊年紀嚇翻：竟然已40

《天空之城》廉晶雅現實老公也是醫生　照片曝光網驚：姜俊尚本人！

冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

眼睛被藍光烤熟！高中生日滑手機4小時「竟得白內障」

政治熱門新聞

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

王世堅遇謝龍介：我有扶龍命格，..

香港馬會未派員訪高雄？　韓回應

驚！勞動基金單月虧損1200億

員警付出貢獻　韓國瑜慰問

劉世芳坦承檔嗆聲公車　羅智強：..

2陸男滯留桃機求政治庇護　已成..

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

貨又賣出去了！高雄水果再出口大..

快訊／總統、立委選舉合併舉行

柯P找韓國瑜！228衝「一日雙..

失言爭議「六都好感墊底」　柯文..

4分鐘看8國挺台返WHO　蔡英..

謝龍介若輸掉補選代表韓流告終？

更多熱門

相關新聞

小甜甜跟阿嬤吵要錢成最後對話！

螢光幕前搞笑扮醜、不計形象演出的小甜甜，總能帶給觀眾歡笑；螢光幕後的小甜甜，卻因宛如八點檔連戲劇的人生經歷，備嘗艱辛，她遭父母棄養，由阿公阿嬤帶大，因為窮困，從不敢開口要什麼。但如今她靠在演藝圈拚搏，並且懂得理財把錢鎖起來，因此成為有房又有車的小富婆。

2018出包離職首長　張天欽身價上億

黨魁之爭　時力仿網紅開直播宣傳

「最正主播」蔡尚樺0修圖照曝光

最正護理師爆黑歷史　網驚：認不出是她

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大陷阱

不想生一次來兩個！一個決定萬人讚翻

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面