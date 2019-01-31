王世堅揭11年前背後心酸　跳海時父親已「彌留」…3天後離世

圖文／鏡週刊

台北市議員王世堅以犀利的問政風格、激動到不行的飆罵深植人心，之後又屢創「跳海」「Over my dead body」等話題，現在則是北市議會的「柯黑大魔王」，又因轟誰紅誰而被網友稱為「扶龍王」。然而日前受訪談到11年前他兌現承諾「跳海」時，當時他的父親，正在醫院的病床上，彌留和死神拔河。

2008年曾王世堅誇下海口表示，若國民黨在台北市「八仙過海」（八席區域立委全數當選），他就要去跳海。因為當時王世堅所屬的是台北市綠營最具優勢的士林大同選區，非常有信心自己會贏得選舉，未料最後失守，吞下從政生涯中唯一一場敗仗，立委任期結束前遂履行承諾，前往三芝跳海，也被網友封為是「敢說敢做的真男人。」

回憶這段往事，王世堅說，「我父母親是受日本教育的，所以他們是非常重然諾的人，他們在這件事對我一個字都沒說，我知道他們很不捨我，可是他們絕對不會去勸阻我。」

看似賭性堅強，王世堅透露私底下是從不賭博，「我連撲克牌都不會打，連麻將都不會，政治打賭其實是無心的啦。」王世堅說，11年前的北市立委選舉，國民黨喊八仙過海，一方面為了凸顯志氣，二方面為了鼓舞支持者，情急之下脫口「若八仙過海我就要跳海」，他自認是台式幽默。

選輸大家要看他跳海，本想是玩笑話，我還是要去兌現，因為「男子漢大丈夫，要不然你不要講」。他說，其實內心是很悲涼的，跳海當日父親已在醫院彌留，3天後就離開人世。



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