2018年出包離職首長財產曝光！張天欽身價上億居冠　傅崐萁負債驚人

▲監察院最新出刊的廉政專刊中指出，前促轉會主委張天欽的財產申報土地、不動產等，估總計恐達上億。（圖／鏡週刊提供）

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監察院最新一期廉政專刊今（31日）出刊，揭露多位去年下半年出包而去職官員的離職財產申報，其中因本刊揭露促轉會「東廠事件」下台的前副主委張天欽身家上億最富有，而因案入獄的花蓮縣前縣長傅崐萁則負債7724萬餘元。

張天欽與妻子監委楊芳婉申報土地21筆、建物3筆、存款3806萬8,580元、有價證券986萬1,406元、其他財產5萬餘元，另有保單21筆，由於其土地建物包括台北市大安區、中正區房地產各1處，保守估計張天欽財產總值上億元並不為過。

傅崐萁離職申報與時任立委的妻子徐榛蔚名下共土地4筆、建物3筆、存款624萬4,525元、有價證券176萬3,730元、保單2筆、債務則高達7724萬1,862元。

另外，去年被本刊直擊與陳水扁兒子陳致中一同夜赴北市林森北路招待所的金門縣前環保局長蔡其雍，申報土地11筆、建物6筆、汽車3輛、存款760萬2,462元、有價證券43萬餘元、保單11筆、債權3878萬元、債務865萬，另有事業投資1140萬元。

而去年10月請辭的環保署前副署長詹順貴，申報土地4筆、建物2筆、汽車1輛，但與妻子無存款現金、債務則有房貸146萬5,099元。去年9月遭國民黨立委柯志恩爆料辱罵公務員的屏東縣府觀光傳播處前處長黃建嘉，名下僅有存款60萬8,627元。

內閣改組後去職的故宮前院長陳其南，申報土地1筆、汽車2輛、現金200萬元、存款2811萬7,402元、有價證券20萬餘元、保單4筆。

這次揭露財產的內閣官員包括法務部長蔡清祥，他申報土地2筆、建物7筆、汽車2輛、存款375萬1,716元、保單4筆。已轉任衛福部次長的蘇麗瓊在勞動部次長任內申報土地1筆、建物1筆、存款1160萬8,027元、有價證券169萬2,612元及保單12筆。

立法院長蘇嘉全申報土地3筆、建物3筆、汽車1輛、存款6813萬2,292元、有價證券763萬1,884元、保單13筆。副院長蔡其昌申報土地5筆、建物3筆、存款2243萬9,109元、有價證券73萬7,983元、其他財產包括藝術品8件170萬元、珠寶4件75萬元、保單5筆、債權200萬元、房貸1303萬9,805元，另有事業投資1700萬元。

比較有趣的還有桃園市消防局長謝呂泉，他名下申報納骨塔位2個，總價33萬6千元。



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