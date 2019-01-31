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蔡英文接見佛訥博士：台灣經濟自由度全球第10！超越美國

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文31日上午接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）博士時表示，台灣經濟自由度在全球180個經濟體中排名第10，比去年進步3名，亞太排名第5，是2008年以來最好成績；佛訥博士也稱讚，比美國排名更前面。

蔡英文表示，佛訥博士是她認識已久的好朋友，而佛訥博士訪台也已經上百次，很高興在她上任的兩年多來，可以經常接待他，光是去年就見面兩次，可見他是台灣最好的朋友。

蔡英文表示，打造經濟開放、貿易自由的台灣，就是她上任以來一直在努力的目標，在下午時，佛訥博士將跟中華經濟研究院針對「2019經濟自由度指數」報告（（2019 Index of Economic Freedom）一起舉辦研討會，這也呈現出台灣這幾年的努力。

蔡英文進一步指出，台灣經濟自由度在全球180個經濟體中排名第10，比去年進步了3個名次，在亞太地區排名第5，是2008年以來最好成績。

蔡英文表示，這幾年全球化的速度越來越快，數位科技的挑戰帶來許多機會，但也挑戰了政府的治理能力，「過去兩年多來，無論是法規鬆綁、財政健全、開放市場及能源轉型等，台灣政府都做了很多努力。」

蔡英文說，去年對《公司法》做了史上最大幅度的修正，希望能打造一個彈性開放的新創投資環境，吸引人才及投資，來幫助台灣經濟結構的整體轉型，「近來，Google公司宣布在台灣採購綠電，也代表國際企業對臺灣能源轉型的肯定。」

此外，在「經濟自由度指數」報告中，蔡英文也特別提及，一個國家的經濟自由度與社會健全、人力發展、消除貧窮、還有民主價值都有相關，因此推動經濟結構轉型的同時，台灣政府也會持續深化民主。

佛訥博士談到「2019經濟自由度指數報告」時表示，今年是台灣歷年表現最好的一年，在全球排名第10，甚至比美國排名更前面。

佛訥博士表示，經濟自由程度非常重要，不僅有利社會上的大人物，也有助於提升市井小民的生活品質，增加他們參與經濟的機會。

對於下午參與中華經濟研究院的研討會，佛訥博士表示，他會提到今年是「台灣關係法」40週年，會持續敦促他的美國友人推動台美洽簽自由貿易協定；他認為，台美洽簽自由貿易協定對雙方都是有利的，除了強化雙邊關係，也可進一步加強經濟連結。

▼總統蔡英文接見佛納博士。（圖／總統府畫面）

▲▼ 總統蔡英文接見佛納博士。（圖／總統府畫面）

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