宮鬥惡化社交生態　陸媒控延禧攻略、如懿傳涉「五宗罪」

▲延禧攻略與如懿傳遭陸媒點名。（圖／愛奇藝台灣站提供）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸電視劇《延禧攻略》、《如懿傳》去年又在台灣掀起「宮廷劇」熱潮，《延禧攻略》版權甚至賣到日本，推出日語版，但時隔半年，大陸影劇文化的強力輸出卻招來撻伐聲浪。《北京日報》發文細數宮廷劇的「五宗罪」，最大快人心的「宮鬥」情節，被抨擊惡化當下社交生態。

《北京日報》25日在微博以「《延禧攻略》、《如懿傳》等宮廷劇霸屏，5大負面影響不容小覷」為題發文指出，從《甄嬛傳》、《羋月傳》、《步步驚心》到《延禧攻略》和《如懿傳》的熱播，宮廷文化傳播不斷升溫，確實起到豐富大眾文化娛樂生活的作用，但對其產生的5大負面影響也不容忽視。

文章一一細數宮廷劇的五宗罪，首先是「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」。宮廷文化影響人們的身心健康和生活的方方面面，宮廷劇中的對話，如，朕、陛下、愛妃、臣妾、小主、本宮，已成為某些人的口頭語，似乎人人都成了宮中人。「甄嬛體」甚至一度成為上班族寫總結和假條的標準文本，顯示「許多人都以能沾上皇氣為榮」。

再來，「精心演繹的宮鬥情節，惡化當下社交生態」。文章認為，宮鬥可以說是這些宮廷劇的核心內容和主要橋段，也是媒體炒作的重點，但觀眾從宮鬥中只看到和學習到爾虞我詐、爭風吃醋、勾心鬥角、居心叵測和媚上欺下。這些與大陸提倡的社會主義核心價值觀格格不入，南轅北轍，「危害不淺」。

▲大陸網友討論宮廷劇涉「五宗罪」。（圖／翻攝新浪微博）

第三，不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝，在網絡和微信圈中瘋傳的對封建社會重臣名相的誇贊現象非常值得關注。文章強調，「清朝十大名臣」、「清朝十大宰相」、「康熙手下十大重臣」等，有的傳播量超過了對新中國開國元勳、英雄模範及優秀共產黨員的宣傳。以封建社會的帝王將相為偶像，會潛移默化地侵蝕人們的靈魂。

第四，宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德。不管是宮廷劇本身，還是媒體對宮廷文化的報導和解讀都不乏對宮廷奢靡之風和錦衣玉食、聲色犬馬的展示。例如清宮劇中服裝配飾的考究：朝服、皇后常服、吉服、絨花、一耳三鉗、點翠鳳吹牡丹頭花、金環鑲東珠耳墜，有圖有文，極盡奢華。這一切，與大陸官方現在所提倡的艱苦奮鬥，克勤克儉的優良傳統相差甚遠。

最後，則是片面追逐商業利益，弱化正面精神引導。許多以宮廷文化為主題的綜藝節目也搭上熱潮，但其重點是對商品的推銷和對商業利益的追逐，看不到多少具有積極意義的文化。

文章細數的「五宗罪」也在微博上引起討論，有人認為「不好可以改，但不可以一刀切」，也有人反諷只能看「1對100還能毫髮無傷的手撕鬼子」等，也有人緩頰，表示「宮廷劇要還原歷史，並不是鬥來鬥去的娛樂」。