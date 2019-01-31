沙烏地「打貪行動」告終！　共逮捕200名權貴「搜查3兆資產」

▲ 穆罕默德成為王儲後展開大規模突擊搜捕，被外界質疑是在剷除異己。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）2017年11月發起的「打貪行動」如今告終，總共逮捕200多名王子、高官以及企業家。沙國皇家法院30日表示，打貪行動一共搜查超過4000億沙烏地里亞爾（約新台幣3兆2800億元）的財產和現金。據BBC報導，王儲或許盼望，隨著行動結束，外國投資客能夠再度放心將資金投入沙國。

沙國官方表示，當局已經與87名承認指控的人達成和解，有8人拒絕認罪並被轉介給檢察官，另有56起案件尚待解決。遭到逮捕的200多名權貴大部分被囚禁在首都利雅德的飯店內，包括5星級的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）。

▼ 沙烏地阿拉伯麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）。（圖／達志影像／美聯社）



有傳言指出，這些權貴被迫以財產換取自由，甚至有人遭到刑求。不過BBC記者進入當地採訪時，官員只提到一些微小的生活問題，「他們在五星級酒店裡面想要什麼就有什麼，但我們無法提供從其它國家運來的特殊食物。」在記者的追問下，官員透露，有些人要求吃俄國的魚子醬，還有人想要請私人理髮師或按摩師。

穆罕默德成為王儲後以打擊貪腐為名，展開大規模突擊搜捕，被外界質疑是剷除異己、打壓人權，去年更因《華盛頓郵報》哈紹吉（Jamal Khashoggi）的謀殺案遭到國際社會撻伐。遭到囚禁的權貴包括「中東股神」親王阿瓦里德（Prince Alwaleed bin Talal）和國家衛隊的前指揮官穆台比王子（Prince Mutaib al-Saud）。