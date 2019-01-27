黨員幹部「微信紅包別亂搶」　陸地方政府啟動春節打貪

▲微信新年紅包功能。（圖／翻攝自網路）

記者陳政錄／綜合報導

隨網路金融發展，透過微信等社交軟體「發紅包」成為大陸民眾的日常娛樂，尤其春節期間風氣更甚。值得注意的是，為貫徹近年中央「打貪」的政策基調，適逢年關將近，大陸各地方政府近日陸續發布「黨員幹部微信紅包使用規範」，勸戒公務員不要亂搶紅包，以免涉貪。

春節包紅包討吉利是華人習俗，尤其近年大陸民眾常透過微信等軟體，對通話群組成員或好友「發紅包」，也讓大家在對話框內「搶紅包」成為一個特殊現象。不過，儘管金額不多，仍成為反貪腐政策緊盯的目標，有地方政府的條例中就指出，微信紅包一次最多只能發200元人民幣，因數額小，領導幹部容易失去警惕，積少成多也容易出事。





▲大陸老師給學生發「紅包」。（圖／翻攝自微博／都市快報）

綜合大陸官媒新華網和中央紀委國家監委網站等資訊，近日包括浙江省、福建省、遼寧省、江西省等地都發布指導意見，將收送微信紅包列入監管範圍。

以浙江省委辦公廳發布的《黨員幹部微信微博行為十條戒律》為例，要求公務員不得違規收送微信紅包；福建省廈門市也發出通知，嚴禁公務員收受「隱蔽手段」不當所德，包括電子禮品預付卡、微信紅包。

遼寧省遼陽市更明定，「不准收受帶有工作賄賂性質的微信紅包，支付寶紅包等各種電子紅包，無論數額大小」。





▲大陸主流社交軟體微信，用戶可在對話框內收發紅包。（圖／記者陳政錄攝）

陸媒報導稱，一般來說，民眾搶紅包需要根據當地正常經濟水平、個人經濟能力而定。但收受明顯超出禮尚往來的電子紅包，同樣適用新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》。

除了公職人員本身，還有地方在通知中，要求除黨員領導幹部需加強警惕，也需要告誡自己的家人，並規定不可用微信紅包參與賭博，並留意有些人在發紅包時「ＸＸ專包」的標註，一有異常情況要拒收，否則經查後將依規定處置。