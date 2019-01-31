陸城鎮就業人數未受貿易戰影響　維持6年新增1300萬人

▲畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰2017年開打之時，有不少媒體猜測大陸就業率恐怕會受此影響。不過，從2019年初大陸國家統計局公布的「城鎮新增就業數據」來看，新增就業人數達到1,361萬人，打破外界猜測，且連續6年保持在1300萬人以上的成績。

日前，國家統計局公開「2018年就業相關數據」，交出2018年中國就業的最終成績單。數據顯示，去年12月城鎮失業率為4.9%，比2017年12月下降0.1個百分點。2018年各月，城鎮失業率保持在4.8%至5.1%之間，低於官方原先預估的5.5%；年末城鎮登記失業率為3.8%。

▲就業成為不少畢業生面臨的問題 。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，這份顛覆外界分析的成績單，背後的支柱為「中國經濟持續發展」。人力資源和社會保障部新聞發言人盧愛紅指出，「2018年，就業局勢保持總體平穩、穩中有進」，支撐力道主要來自「經濟持續發展」；由於經濟總量不斷擴大，「穩定並擴大了就業基礎」，2018年中國經濟總量再上新台階，生產總值超過90兆（人民幣，下同），比2018年增長6.6%。

根據了解，大陸2018年城鎮實際新增勞動力人口為1,500萬人到1,600萬人，能夠做到1,361萬人就業相當不容易，尤其去年大專院校畢業生為820萬人，創下歷史新高，加上近500萬中專（高職及五專）畢業生、近百萬退伍軍人，以及去產能而成為離職員工的民眾，整體社會就業壓力增大。

▲2019年中國就業總量壓力並沒有減少。（圖／CFP）

雖然暫且度過2018年就業危機，不過2019年還有兩項難題在前方等待。盧愛紅指出，這兩項難題包括「就業總量壓力不減」，以及「就業結構性矛盾突出」；未來仍將繼續實施就業優先戰略，與更積極的就業政策，把「穩就業」擺在優先位置，落實各項「穩就業」政策措施，解決結構性就業矛盾，做好重點群體就業、創業工作，促進多渠道就業，進一步支持「以創意帶動就業」的目標，實現經濟發展和擴大就業的良性互動，確保就業形勢趨於穩定。