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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

聯準會暫緩升息！美股道瓊指數大漲逾500點　突破2.5萬大關

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▲▼美股,美國股市,股票,交易。（圖／路透社）

▲聯準會不升息，帶動美股上漲氣勢。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯準會（Fed）在30日宣布將不會升息，帶動美股上漲氣勢，道瓊只是盤中一度大漲超過500點，收盤時漲434點或1.77%，收在25014點；標普指數上升41點或1.56%，收在2681點；納斯達克漲了154點或2.2%；報7183點。其中，標普指數光是在這個月就漲了6.95%。

聯準會在30日宣布，聯邦基金利率維持在目前狀態不便，並且對於未來升息的可能會「耐心考慮」，在聲明中也拿掉了「進一步」加息的用詞，投資者相信聯準會加息立場趨向鴿派，因而推動美股上漲。聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell ）提到，美國經濟正處在不錯的狀態，不過考慮到近期出現的一些障礙，讓加息的可能性降溫，因此決定繼續耐心觀望。

另外，蘋果公布了季度利潤報告，結果稍微超出預期，也帶動股價上漲，收盤時漲了6.8%，收報165.22美元。不過，本季iPhone的銷售額低於預期，在大中華區的收入更跌了27%。

全球最大商用飛機生產商波音公司也公布財報，去年第四季每股盈利5.48美元，遠超出預期，也帶動股價上升6.29%，收在387.72美元。

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關鍵字：美股,道瓊,美國股市,聯準會,北美要聞

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