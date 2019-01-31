芝加哥急凍-45度...整條河結冰！鐵軌冷到縮起來「直接放火燒」

▲芝加哥急凍，出現火燒鐵軌奇觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國中西部與五大湖地區近日遭到極地渦旋（polar vortex）襲擊，許多地區都出現誇張的急凍低溫，美國媒體形容「比南極還冷」。有「風城」（Windy City ）之稱的芝加哥出現零下46度的體感溫度，為了讓通勤族能夠順利搭地鐵，工作人員在29日直接放火燒鐵軌，避免結冰。



這一波極地渦旋襲擊美國，芝加哥市區的河川幾乎整條呈現結冰狀態，在29日也出現了奇特的景象，地面的鐵軌兩旁出現熊熊火焰。芝加哥地鐵「Metra」的發言人表示，其實這個火焰並不是直接放火燒，而是從鐵路兩旁的瓦斯加熱器中噴出來的，由於芝加哥到冬天時都會出現零下的低溫，他們也會用管式加熱系統和熱風機，讓鐵軌不要結冰。

發言人提到，事實上這是在美國的鐵路系統中很常見的設施，尤其過去兩天內，許多地方出現嚴寒低溫，更需要加熱系統，使用「火燒式」加熱器時，工作人員可以控制瓦斯的大小，但必須要在現場監控。

▲即便有火焰，列車也可以通行。（圖／翻攝自IG／metrarail）

該公司也提到，就算有火焰在鐵軌上燃燒，列車仍然可以安全通過，因為火車上的柴油燃料是透過壓力和熱量燃燒，並不像以前是直接用火燒。「Metra」在IG上解釋，由於嚴寒的天氣會讓金屬收縮，鐵軌會分開，或者是被雪和冰霜覆蓋，因此才會加熱讓它們能恢復原狀，幫助恢復鐵路運行。.

受極地渦旋影響，來自北極高壓的冷空氣沿著北美大平原長驅直入，許多地區都迎來30年來最低溫。威斯康辛州、密西根洲和伊利諾州等多個州份都已進入緊急狀態，國家氣象局（NWS）芝加哥站在推特上指出，當地31日早晨預測最低溫為負38度，體感最低溫為攝氏負45度。

NWS也警告，在這樣的低溫中只要，皮膚暴露在空氣中5分鐘就會凍傷，提醒民眾出門要做好保暖。不過，面對這樣的極端天氣，美國總統川普卻在推特上表示，大家都快冷到無法出門，「但該死的全球暖化跑去哪了」，遭到許多網友回嗆，更有人指出，全球暖化可能就是造成極端氣候的主因。

▼芝加哥出現極低氣溫，河水全結冰。