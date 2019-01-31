瘦到28kg看到食物就撞牆　吃下一片巧克力…她逆轉成陽光正妹

▲安妮貼出對比照，現在有著自信笑容。（圖／翻攝自IG／tinyrecovery）



國際中心／綜合報導

英國21歲女子安妮（Annie Windley）青少年時期罹患厭食症，體重曾落到28公斤，當時她住院起碼5次，由於嚴重缺乏營養更是瀕臨死亡。然而，某次她吃到巧克力後，發覺自己其實沒有那麼容易發胖，她逐步化解對於食物的恐懼，如今有著健康的姣好身材，心態也更加樂觀。

《太陽報》報導，安妮來自英格蘭德比郡（Derbyshire），她15歲時飽受厭食症所苦，會瘋狂計算卡路里，除了變得害怕進食，她也避免碳水化合物、肉類與奶製品等。她說，「我曾抗拒吃飯，如果你把千層麵放在我面前，我的身體會顫抖並發出咒罵，心情變得激動，我不能跟食物在同個房間裡。」

▲改變飲食習慣再加上運動，安妮變得更健康。（圖／翻攝自IG／tinyrecovery）

當時，安妮來到人生最低潮，骨瘦如柴的她與父母相處並不融洽，來到學校，她也被同儕欺負，她會在房間內尖叫並撞牆，只要看到食物就反胃，「因為我太瘦小了，我甚至被告知有可能心臟病發作。」

體重直直落的安妮幾乎不能站起來，但她仍是想著要更瘦。然而，她在2017年10月吃到一片巧克力後，便開始修復她與食物破碎的關係，「吃一份巧克力，我以為我很快就會發胖，這種想法是瘋狂的。而我那天發現，原來吃東西並不如我想像中可怕。」

▲巧克力讓安妮轉變心態。（圖／翻攝自IG／tinyrecovery）

受到啟發後，安妮開始改變飲食習慣，她盡量3餐都正常吃，也有了健身的習慣，她的叔叔也會給予幫助。曾經，她每天只吃一片吐司抹果醬，現在她不再害怕，身材還變得相當勻稱。

回想過去，安妮仍會感到後悔，事實上她曾經非常活躍，積極參與田徑、網球等運動，「一旦我的體重大幅下降，護理師就會非常擔心我被拉出團隊。」她後來也沒有讀大學，「我真希望可以告訴年輕的自己停下來，這讓我感到難過，因為我浪費了許多時間。」

▲神情也完全不同。（圖／翻攝自IG／tinyrecovery）

為了幫助其他有著類似處境的人，安妮也在IG分享自己的經歷。她補充，現在有男朋友與朋友幫助她，她不再像過往那麼孤獨，「人們認為這只是在尋求關注，事實上並非如此，要向不懂的人解釋你的經歷，這是很困難的。」

▼安妮期盼自己的經歷能帶來更多啟發。（圖／翻攝自IG／tinyrecovery）

