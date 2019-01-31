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美極地渦旋「零下70°」凍爆　川普呼喚：全球暖化呢？快回來阿！

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▲▼美國極地渦旋,寒潮低溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中西部地區遭極地渦旋席捲，爆發極端寒潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

極地渦旋（polar vortex）襲擊美國中西部與五大湖地區，自29日起各地陸續發布低溫警報，部分地區低溫甚至接近華氏負54度（攝氏負47度），未來還有可能繼續下探至華氏負70度（攝氏負56度），美國媒體形容這波寒潮「比南極還冷」氣象部門提醒民眾應減少外出，避免凍傷。不過，美國總統川普先前還在推特上嘲諷說，「全球暖化去哪了？快回來呀！」，遭民眾狂嗆「你是低能嗎？」、「上帝救救美國吧」。

受極地渦旋影響，來自北極高壓的冷空氣沿著北美大平原長驅直入，許多地區都迎來30年來最低溫，部分地區低溫甚至打破歷史紀錄。包括威斯康辛州、密西根洲和伊利諾州等多個州份都已經宣布進入緊急狀態。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，若加上風寒效應因素，明尼蘇達州國際瀑布城（International Falls）30日清晨體感溫度為零下47度（以下溫標無特別標明，皆換算為攝氏），明尼阿波利斯（Minneapolis）則為零下46度；中西部最大城市、伊利諾州芝加哥（Chicago），在黎明之前同樣出現零下46度的極端體感溫度。

據美國國家氣象局（NWS）資料，風寒指數（Wind chill）指的是人或動物在戶外感受到的寒冷程度，表示當風吹在皮膚上時人體會損失多少熱量，當風速越快，從身體帶走了熱量也會越多，進而降低皮膚表面溫度，最終影響到人體核心溫度。

▼寒潮通過芝加哥，低溫讓密西根湖水都凍到結冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼極地渦旋寒潮，芝加哥密西根湖水都凍到結冰。（圖／達志影像／美聯社）

NWS芝加哥辦公室當地時間30日發表推特警告，「北極冰凍之心已經到來」，「低溫與寒風的綜合影響將於今日達到最高峰，風寒溫度維持在零下42度至零下51度。下午的最高溫…沒錯…最高溫將只有零下23度至零下27度。」

另據美國有線電視新聞網（CNN）則報導，在明尼蘇達州，伴隨強風的低溫代表風寒體感溫度可能接近華氏負70度（攝氏零下56度）。NWS表示，這波寒潮非常危險，皮膚暴露在寒風中5分鐘就有可能凍傷，呼籲民眾應該待在室內維持保暖，盡量避免外出。

▼美國氣象局（NWS）警告「極地冰凍之心已經到來」。（圖／Twitter／NWS Chicago）

▲▼美國國家氣象局（NWS）警告極端低溫來襲。（圖／Twitter／NWS Chicago）

這波極度危險的寒潮同樣肆虐愛荷華州中部，據NWS預報，大城德梅因（Des Moines）30日晚間的體感溫度將下探至零下42度，梅森城（Mason City）則更可能出現零下51度的極端低溫。NWS德梅因辦公室在推特上說，「這將會是我們大多數人體驗過最冷的一次。」

NWS表示，即便扣除風寒體感溫度，德梅因30日的的實際測得最低氣溫也達到零下28度，梅森城甚至達到零下33度，均刷新當地有紀錄以來的最低溫紀錄。在中西部其他各大城市，芝加哥30日清晨6時的實際氣溫為零下30度、明尼阿波利斯零下32度、北達科他州大福克斯市（Grand Forks）則為零下37度。

▼美國當地時間30日清晨的各地最低氣溫（單位為華氏）。（圖／Twitter／NWS Chicago）

▲▼美國當地時間30日清晨的各地最低氣溫。（圖／Twitter／NWS Chicago）

美國媒體形容此次寒潮極端危險，各地也發生有多起因為寒冷或風雪引發的交通事故而不幸喪命的意外。不過，川普總統29日仍在推特上一派輕鬆地說，「在美麗的中西部，風寒體感溫度下探華氏負60度，是有史以來最冷，接下幾天還有可能更冷，人們在戶外連幾分鐘都待不了」。川普嘲諷說，「那該死的全球暖化跑哪去了？拜託快回來阿，我們需要你！」

這番言論立刻引來全美網友抨擊。網友紛紛留言說，「讓你來為國家政策負責實在太恐怖了」、「你這不可思議的低能」、「你推太多愚蠢貼文了，我們快跟不上了」、「現在的澳洲是122度（攝氏50度），你這個白癡」、「拜託誰去跟這傢伙解釋一下極端天氣現象，中西部的大家保重了」、「上帝救救美國吧」。

▼面對極端寒潮，川普總統卻質疑全球暖化「去哪了？」。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲▼TTTT

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關鍵字：極地渦旋,寒流,川普,全球暖化,極端天氣,北美要聞

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