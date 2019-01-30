大陸「Z世代」年輕人負債買名牌　彭博：有違中國儲蓄的習慣

▲年輕人負債買奢侈品。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

美國媒體《彭博商業週刊》日前報導，生活在大陸1998年左右出生的「Z世代」年輕人，自信且無憂的每年花費超過7000美元（約新台幣21萬元）在奢侈品上，並對於未來就業和國際政治情勢較無感，這似乎背棄了中國傳統的保守及儲蓄美德。

據彭博24日報導，由奧析策略顧問公司（OC&C Strategy Consultants）最新的調查顯示，中國許多Z世代的年輕人往往是家裡的寶，相較於其他國家同個年齡層的人，大陸年輕人對未來充滿信心，並較不擔心自己的職業前景和國際政治情勢，儘管目前貿易戰打得水深火熱。

調查進一步指出，這也是大陸年輕人更愛於購買奢侈品的原因，他們每年在奢侈品上花費超過7000美元（約新台幣21萬元），讓大陸在全球消費市場中脫穎而出。奧析策略顧問公司駐上海合夥人亞當（Adam Xu）表示，「Z世代年輕人無憂無慮，因此他們都在花錢，且很少儲蓄，更成為奢侈品牌的重要客戶」。

調查還發現，大陸家庭平均支出中有15%是花費在孩子身上，而英美國家的家庭僅佔了4%。有一位年僅22歲的上海復旦大學研究所的學生，竟擁有20多瓶香奈兒（Chanel）和嬌蘭（Guerlain）等知名品牌的香水，每瓶售價超過人民幣2000元（約新台幣9000元）。

「除了每個月人民幣2500元（約新台幣1.1萬元）的零用錢以外，還可以使用父母的信用卡，以及來自祖父母的紅包」。這名學生說，「西方國家家庭通常不會只有一個孩子，且歐美國家大學費用太高，因此外國年輕人真的較辛苦」。

最後，這項調查也凸顯出，大陸的年輕人就算沒有工作收入仍願意負債去購物，似乎違背了他們長輩喜歡儲蓄的習慣，並進一步危及大陸在全球最高儲蓄率國的地位。