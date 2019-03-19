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阿根廷潛艦失事扯到「雄風飛彈」？中科院澄清：無外銷

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中科院研發展示館開幕典禮,研發展示館,雄風三型（圖／記者季相儒攝）

▲中科院研發展示館中的雄風三型反艦飛彈。（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

阿根廷柴電潛艦「聖胡安號」(ARA San Juan)於2017年11月中旬在南大西洋失蹤，隔年在海底發現殘骸，阿根廷媒體引用不具名專家指稱，該艦疑似被反艦飛彈攻擊，殘骸中發現台灣雄風反艦飛彈的「助推器」。對此，中科院澄清，雄風反艦飛彈或相關零組件尚無外銷他國情事，請媒體應善盡查證之責，勿引用錯誤訊息以訛傳訛。

▲▼ 發出緊急訊號！　阿根廷潛艇失蹤72小時。（圖／路透社）

▲聖胡安號。（圖／路透社）

聖胡安號於2017年11月15日在南大西洋失蹤，美、英、巴西、智利等13國均投入大規模搜救，然而寒冷的南大西洋風高浪急，加上夜間視線不佳，搜救進度困難重重。事隔一年，阿根廷海軍終於發現這艘潛艦的位置，就在南部的瓦爾德斯半島(Valdes Peninsula)約870公尺海底。

▲▼阿根廷潛艇聖胡安號至今還是失蹤，家屬仍在等待。（圖／路透社）

▲聖胡安號失蹤後，家屬焦急等待消息。（圖／路透社）

關於失事原因，阿根廷當局正在進行調查，但有當地媒體報導指稱，該艦疑似遭反潛魚雷或反艦飛彈攻擊，殘骸附近甚至發現台灣雄風反艦飛彈的助推器。

▲▼國防部軍事發言人陳中吉少將出席國防部記者會（漢光35號演習規劃）。（圖／記者張一中攝）

▲國防部發言人陳中吉。（圖／記者張一中攝）

中科院18日發布聲明稿澄清，經本院查證並無此事，媒體報導為不實訊息，有關本院各型飛彈武器系統對外國銷售，國防部對產品區分及其銷售核定權責，均訂有明確規範，現階段本院雄風反艦飛彈或相關零組件尚無外銷他國情事。國防部發言人陳中吉少將也強調，該新聞連結為Sputnik Munro網站，是屬於俄羅斯操控的媒體，早被外媒揭露製造假訊息，「完全是子虛烏有的假訊息」，中科院從未外銷飛彈及零組件。

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關鍵字：潛艦,雄風三型,軍武,台灣軍武

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