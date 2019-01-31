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年夜飯就是要PO在IG上炫耀　攝影達人教你4招手機拍佳餚技巧

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▲▼iPhone拍年夜飯。（圖／Apple提供）

▲善加利用道具、取景角度，就可以把年夜飯拍得美美的PO上社群炫耀嘍。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／綜合報導

除夕人團圓，農曆春節大家都喜歡把自己家豐盛的年夜飯分享在社群網站上，但是要怎麼拍看起來才既澎湃又喜氣洋洋呢？此次Apple邀請了iPhone美食攝影達人Leslie拍攝台北寒舍艾美酒店探索廚房的春節佳餚，透過她的照片來跟大家分享年菜拍攝的小訣竅，輕鬆讓你用手中的iPhone拍出福氣又有年味的團圓飯。

善用道具和手模
把和過年一切有關的道具都拿出來吧！紅包袋、春聯、乾燥花、金色錢幣等等。要注意的是，在擺設的時候盡量把不同顏色、形狀的碗盤交錯，這樣畫面上也會更活潑；也可以趁這時呼叫你的親朋好友，出動手模，也可以拍出更多樂趣。

▼拍年夜飯時，請「手模」登場，可以增加畫面豐富度。（圖／Apple提供）

▲▼iPhone拍年夜飯。（圖／Apple提供）

45度角拍攝
擺放比較有層次、澎湃的年菜，例如像堆海鮮拼盤，可以嘗試用45度的角度進行拍攝。也可以開啟人像模式，讓整個畫面更有深度跟重點。雖然iPhone XR的人像模式不支援人像以外的主體，但只要下載Focos App就可以解決這個問題囉。

▼45度角永遠是拍照最棒的角度。（圖／Apple提供）

▲▼iPhone拍年夜飯。（圖／Apple提供）

俯拍
從上往下俯拍的角度，是現在社群上最受歡迎的其中一種拍攝手法。這個角度可以讓菜色更完整的呈現。有時也可以嘗試不一定要把菜置中，可以切向畫面的左側或右側，會更有味道。

▼俯拍可以讓菜色更完整的呈現。（圖／Apple提供）

▲▼iPhone拍年夜飯。（圖／Apple提供）

善用修圖軟體
拍完照可以再用修圖軟體加強照片的顏色或是微調光線及陰影。Leslie推薦的修圖軟體是VSCO，喜歡明亮濾鏡的話可以使用S2，比較明亮暖色帶有文青感的話可以試試A6，如果喜歡深一點、有個性的話可以使用HB2。在濾鏡套用上建議範圍落在6-9為最佳，盡量還是以呈現食物原色為目標。有時因為拍攝環境光線的關係，顏色可能會稍微不夠明顯，這時就可以將飽和度稍稍調高一些。

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關鍵字：年夜飯,Apple,iPhone

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