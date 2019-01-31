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電信商搶春節商機　各家優惠一次告訴你

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▲▼iPhone XS、iPhone XR比較。（圖／記者邱倢芯攝）

▲電信業者紛推優惠，搶攻金豬年商機，其中iPhone Xs 系列綁約最多省4千元。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

農曆春節即將到來，各電信業者在金豬年都有推出不同的優惠活動，想趁過年換手機或辦門號的民眾一定要把握這些優惠方案。

iPhone Xs 系列綁約最多省4千　三星Note 9也有優惠

中華電信2日率先宣布，即日起至2月28日止，凡購買iPhone XS Max、iPhone XR，搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」，月付999元和1,199元，即享購機折價2,000元。且搭配舊換新方案，最高可省下28,000元；用戶若選擇月付1,399元以上，最高可現折4,000元，行動VIP客戶最高還可再享5,000元優惠

台灣大哥大宣布，從4日起至2月28日止，新申辦、攜碼或續約申辦999元以上資費，搭配最新iPhone XR、iPhone XS MAX全系列，購機現折2000元，月付1399元以上最高可享4000元優惠；另外，搭配舊機換新機方案，最低可享3折優惠，以iPhone X 256G為例，最高現折19,000元。

遠傳電信則在3日表示，即日起至2/28止，凡新申辦、攜碼或續約申辦999元以上資費，搭配最新iPhone XR及iPhone Xs Max全系列，即享手機購機最高可折4,000元，老客戶再享優惠，白金會員續約最高再折5,000元，專案價折至0元止。

遠傳電信也針對星粉推出了Samsung單機新年驚喜優惠，即日起至2/28止，至全台遠傳直營門市或網路門市購買Samsung GALAXY Note 9 128G單機（原價30,900元）只要26,888元，輕鬆現省4,012元，再送Samsung原廠無線閃充充電板(市價1,190元)，1元加購還可以帶走限量原廠背蓋(市價1,290元起)。

月租費不到600元　家電、通話費、加值服務等好禮等著你

中華電信方面，在春節期間特別主打「新春家電好禮方案」，並以清掃、廚電、按摩健身，以及冬季熱銷空氣清淨機及電暖器等家電品項，主打最高萬元人氣家電免費帶回家。其中，月付599可享前15個月吃到飽，第16個月起享18GB，每月18GB超大上網量也適合高用量客戶使用。

▲▼中華電推「新春家電好禮方案」，月繳799元起，家電有機會0元帶回家。（圖／中華電信提供）

▲中華電推「新春家電好禮方案」，月繳799元起，家電有機會0元帶回家。（圖／中華電信提供）

台灣之星22日表示，用戶只要申辦4G入門月租488系列資費，即可依照個人平日使用需求，選擇「21Mbps 4G上網吃到飽」或是「網外/市話400分鐘電話隨你講」二選一，端看使用者喜歡上網多一點，還是通話金多一些。且只要申辦4G入門月租488系列資費，不論你選擇上網吃到飽還是通話金優惠，都可免費獲得小米的「米家電磁爐」與「知吾煮湯鍋」（總價值2,390元），台灣之星與小米共推的「米家智能家電」方案不需另外加購就直接帶回家。

遠傳電信則是推出了「滿福飽方案」限時優惠，新申辦、攜碼或是續約用戶，只要月付588元起，免抽獎就能享受遠傳優質網路上網吃到飽、網內通話免費優惠，合約期間再送市話最高3,888分鐘；且將加碼一年份的滿、福、飽好禮三選一。

而台灣大哥大則是推出了「好事多多」限時優惠方案，凡是新申辦、攜碼或續約用戶，月付589元起，除享上網吃到飽、網內通話免費雙飽優惠外，還可享包括myVideo看到飽、MyMusic聽到飽、myBook雜誌樂讀包任你看，首年月租統統只要89元，以及一整年momo購物網389元折價券等金豬驚喜四禮，總價超過8,000元的優惠。

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關鍵字：電信業,中華電信,遠傳電信,台灣大哥大,優惠,購機,手機,iPhone,門號

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