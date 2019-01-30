FaceTime爆竊聽危機...14歲少年9天前就發現！回報Bug蘋果卻不理

▲蘋果FaceTime功能遭爆有隱私危機。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者錢玉紘／綜合報導

蘋果專屬的通訊服務「FaceTime」在28日被爆出有竊聽疑慮，有用戶發現，在對方未接通的狀況下，竟然可以聽到對方周遭的聲音，也就是說手機啟用了收音功能，儼然是隱私的大漏洞。事實上，一名來自美國的14歲少年早在9天前就發現這個大Bug，但回報之後卻沒人理會。

CNN報導，亞利桑那州的14歲的葛蘭特（Grant Thompson）在上週某天放學之後，想要跟朋友一起打電動，第一位朋友沒有接電話，接著他把第二個朋友加入群組聊天裡面，結果發現，他可以聽到第一位朋友周遭的聲音，大家都嚇一跳，「我們接下來又試了幾次，確定這是真的，我們等於可以強迫朋友接聽FaceTime電話，於是我趕快告訴我媽」。

在後來爆出的某些案例裡面，有的用戶甚至可以透過相機，看到未接電話的朋友周遭。他的媽媽蜜雪兒認為這是嚴重的問題，試了很多方法想要告知蘋果，包括寄Email、打電話，在蘋果CEO庫克的推特下留言，甚至以自己律師事務所的名義傳真，但都未得到回應。

▲用戶用Facetime打電話，對方沒接卻聽得到聲音。（圖／示意圖／記者李瑞瑾攝）

蜜雪兒20日在推特和臉書上提到，「我的兒子發現蘋果新的iOS有重大安全漏洞，他可以在你沒同意情況下，就聽到你的聲音，我有影片證明，已經將這個bug回報給蘋果，正在等候回應，這真的很可怕！」她表示，只希望蘋果可以在這個瑕疵被錯誤的人使用之前，趕緊修正。

蜜雪兒在25日將影片寄給蘋果產品安全部門的一名代表，但是之後沒有得到任何回應，直到28日，這項bug才在社群媒體上被爆出。她受訪時提到，整個回報的過程讓她感到疲憊又生氣，「尤其對我們這些小市民來說，真的很困難，好好像我們低人一等一樣」。

網路安全公司「Luta Security」的CEO摩蘇里斯（Katie Moussouris）分析，蘋果其實有清楚的回報管道，甚至還祭出獎金給發現bug的人，但這些管道只有做網路安全產業的人才知道，一般顧客根本就不清楚，「尤其在這個案例中，客服部和社群媒體部門的人明顯不知道收到這障礙回報之後，該如何處理」。



目前蘋果官方僅回應，群組FaceTime已經暫時停止服務，直到該公司修補漏洞為止。