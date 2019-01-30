eBay賣金縷玉衣出售46萬台幣　網友：欺負老外不會上淘寶嗎

▲eBay賣家上架一件「金縷玉衣」，出價超過新台幣約46萬元。（圖／翻攝自eBay）

生活中心／綜合報導

中山靖王「劉勝」滿城漢墓發現至今已有50年，在出土文物當中，最有名的就是中國考古發現第一件保存完整的金縷玉衣，但這件珍貴的漢代文物居然能在美國拍賣網站買到，且標價1.5萬美元出售，折合新台幣約46萬元不便宜，然而在看到商品照片後，讓中國網友笑說「這不是欺負外國佬不會上淘寶嗎！」

外形有如鎧甲的「玉衣」，其實是古時皇帝和貴族死後穿用的喪葬殮服，亦是死者身份階級的象徵，由於當時人們迷信認為「玉能寒屍」，永保屍骨不朽，因此衣飾主要使用玉片特製編成，而以金絲鉤成的又稱金縷玉衣、金縷衣，另外也有銀縷玉衣、銅縷玉衣。

▲滿城漢墓出土文物中最著名的金縷玉衣，近期正在北京中國國家博物館展出。（圖／CFP）

目前中國考古發現的金縷玉衣有幾十件，當中又以劉勝穿的公認最精美，也是出土年代最早的，全長188cm，共用玉片2,498塊、純金絲1,100克編製，做工十分精細，珍貴程度被列為禁止出境展覽文物，由河北博物館館藏，近期則是首次借展至北京中國國家博物館展出。

在賣什麼都不奇怪的拍賣網站上，竟有eBay賣家上架一件聲稱是漢代文物「金縷玉衣」商品出售，產品描述這件玉衣是原品，長約175cm，產於公元前221～207年間，寫的大有來頭；從商品照片來看，玉衣四肢既沒相連、邊緣似乎也只是用紅色布料包上，臉部五官看上去則是有種滑稽喜感，但這件「金縷玉衣」可不便宜，標價以1.5萬美元出售，折合新台幣約46萬元，而商品從2017年5月開始拍賣到現在，至今仍未見成交紀錄。

▲eBay上賣的金縷玉衣，整體看起來有些喜感。

▲淘寶網也有在賣仿古的金縷玉衣。（圖／翻攝自淘寶網）

倘若仔細搜尋，淘寶網也能找到一模一樣的仿古金縷玉衣，最便宜的售價人民幣2,658元，換算新台幣約12,320元。因此有中國網友看了笑說，「你看跟這件淘寶貨是不是有點像？還有就是這價格對金縷玉衣有一點侮辱。」、「哈哈哈 這不是欺負外國佬不會上淘寶嗎！」、「我們老家這做的」、「涼席成精了」、「做舊還差些火候……」、「西安地攤上有人看見過類似的」、「這是金縷玉席吧」。

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