網拍趁熱推《啥是佩奇》同款鼓風機　稱「原廠製造」秒被打臉

▲《啥是佩奇》劇照。（圖／豆瓣電影）

記者馬叔安／綜合報導

影片《啥是佩奇》爆紅後，現在在網路上已有許多賣家把劇情中鼓風機改造的「佩奇」做成商品，樣貌和電影中的十分相似，但價格都比「一般款」高出許多。據了解，已經有2間網路商店聲稱是生產「電影中原型手搖鼓風機」的原始廠商。不過電影製作廠商表示，影片中的「佩奇鼓風機」是道具組「自己做的」。

現在上購物網站搜尋「鼓風機佩奇」，可以找到許多和《啥是佩奇》裡造型雷同的商品，除了鼓風機，還有類似圖案的衣服。值得關注的是，改造成「佩奇」模樣的鼓風機價格約在28到60元人民幣左右（約新台幣127至272元），但「未改造」的鼓風機只需要21至24元（約新台幣95至109元）就能買到，價差達到一倍。

▲淘寶網上可以看到許多「佩奇鼓風機」商品。（圖／翻攝自淘寶）

不少賣家表示，「這些『鼓風機佩奇』都是自己做的」，功能和一般的機器一樣。也有賣家聲稱，商店內販售的「鼓風機佩奇」只是殼，能真正使用的價格更高。

據了解，有兩家網店都聲稱是《啥是佩奇》中的原型手搖鼓風機生產廠，還有店家提供了影片道具的半成品圖片「佐證」。針對此狀況，影片製作公司表示，「佩奇」的鼓風機並不是從網上買的，是道具組根據創意就地取材，「當時做了兩個版本，一個木頭的，一個鼓風機的，後來還是覺得鼓風機這個效果好」。直接破除賣家「原廠鼓風機」說法。

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