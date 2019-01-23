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尾牙現場剛抽中iPhone趁熱拍賣　70分鐘38500元入袋

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尾牙獎品拍賣　70分鐘內38500元入袋（圖／業者提供）

▲網友在尾牙場上抽中iPhone後，立即拍賣掉，把獎品變現金。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

最近尾牙季，拍賣平台也出現一批「尾牙獎品」上架轉售換現金，有業者觀察到包含「尾牙抽中」、「尾牙抽到」等熱搜關鍵字近期暴漲370%，就有人在尾牙現場抽中iPhone Xs Max 256g金色款後，立刻拍照刊登，全程花不到70分鐘就幫自己入袋38,500元。

Yahoo奇摩拍賣表示，目前尾牙轉賣商品上架最多的品類前3名分別為生活家電類、3C類、錶類包款，獎品品項又以空氣清淨機、吸塵器（含掃地機器人）佔多數。其中有賣家在尾牙現場抽到iPhone Xs Max 256g金色款後，晚間8:40刊登，9:46就以38,500元成交賣出，為自己年終加薪，買家則是以低於定價85折的優惠買到新機；此外，也有網友抽中Apple Watch Nike+ Series 4運動型錶帶（40MM/GPS），3天內即以10,500元成交，相當低於定價82折賣出。

Yahoo奇摩拍賣建議，尾牙季不時會有低於市價的全新好貨上架，例如Apple系列商品皆相當熱門搶手，不僅詢問度高且轉售速度快，若對商品有疑慮，可善用即時通功能多了解商品細節。

此外，Yahoo奇摩拍賣針對賣家分享快速成交4撇步，1、準確的標題與hashtag有助於增加產品搜尋曝光度；2、商品圖盡量多角度呈現，讓圖片清楚描述商品，也提高買家的信賴感；3、可先查詢目前各平台同類型商品的平均售價，定價略低於平均售價更容易售出；4、開啟ATM/超商取貨付款等便利付款方式，幫助買家順利闖關完成搶標。

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關鍵字：尾牙,尾牙獎品,拍賣,Yahoo奇摩拍賣

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