小英致函教宗批北京打壓台灣　國台辦：扮演「花旦」告洋狀

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者蔡浩祥／綜合報導

因應中共總書記習近平拋出對台「習五點」，總統蔡英文致函教宗方濟各（Pope Francis），直指北京打壓台灣，重申「四個必須」。國台辦發言人馬曉光痛批，蔡英文忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，都是為了一己之私、一黨之私。

蔡英文在給教宗的信指出，「中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅，也持續在國際間施壓限縮台灣的生存空間，矮化我們的國家地位」。

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。(圖／達志影像／美聯社)

馬曉光指出，蔡英文忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，煽動兩岸敵意，阻撓兩岸民眾的交流合作，破壞兩岸關係和平發展。

「誰都看得出來，其這麼賣力地表演，不惜拿台灣民眾的利益做賭注，都是為了一己之私、一黨之私」，馬曉光說。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

他重申，台灣同胞是我們的骨肉兄弟，我們從來都善待台灣同胞，中國人不打中國人。

話鋒一轉，馬曉光說，如果說我們威懾了誰，那當然是「台獨」勢力及其分裂活動。「台獨」是台灣民眾根本利益的最大禍害，是兩岸關係和平發展的最大威脅。如果誰想對號入座，那只能自取其辱。