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編舞家張婷婷「舞台當3D畫布」...停在45歲　學生淚：到天空飛吧

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▲▼台灣知名編舞家張婷婷。（圖／翻攝張婷婷臉書）

▲張婷婷的臉書照片都笑得很燦爛。（圖／翻攝張婷婷臉書）

生活中心／綜合報導

編舞家張婷婷逝世，享年45歲，消息一出震驚藝文圈，也有許多學生紛紛在粉專留言「願您在天空自由飛翔」。回顧張婷婷的一生，她出生自藝文家庭，從小受到美學薰陶，再帶到最愛的舞蹈領域，把舞台想像成3D畫布，在國際間榮獲許多大獎，回台在國立臺灣藝術大學及文化大學舞蹈系任教。

張婷婷2008年前往美國聖路易華盛頓大學舞蹈博士後研究，是加州大學河濱分校舞蹈博士、加州大學爾灣分校舞蹈創作藝術碩士、加州大學洛杉磯分校學士，活躍於表演創作及學術領域之間，作品橫跨舞蹈、戲劇及多媒體等多種領域。

▲▼台灣知名編舞家張婷婷（左）逝世。（圖／翻攝臉書粉專TTC Dance 張婷婷獨立製作）

▲張婷婷（左）活躍於表演創作及學術領域之間。（圖／翻攝臉書粉專TTC Dance 張婷婷獨立製作）

張婷婷師承美國現代舞大師Donald McKayle門下，曾演出美國著名編舞家Victoria Marks《Ah-Q》、日本【大駱駝艦】舞踏大師村松卓矢《The Mark of the Sun》、旅美編舞家余承婕《Bowl Problems》、台灣舞蹈家蔡麗華「舞躍台灣情」《仕女圖》等作品，數度獲美國舞蹈節全額獎學金、全美最傑出研究生、榮譽博士畢業等大獎。

「張婷婷獨立工作室」是張婷婷在2012創立的，粉專也在30日上午發布她的逝世消息，令大家都相當不捨。許多人在粉專底下留言，「謝謝之前與老師的相遇，願天國的另一邊能使美麗的靈魂獲得安祥」、「老師是最堅強美麗的花，必定在另一個世界舞出自己一片天」、「老師美麗的身影會永遠留在我們心中」等。

張婷婷出身藝文家庭，爸爸從事設計領域的工作，媽媽則是知名水彩畫家，但從小活潑好動的她選擇不一樣的路，但家庭背景所帶來的美學薰陶，仍舊對她往後創作影響很大。她受訪時曾說，「小時候家裡有很多畫作，舞台就像是3D的畫布。」

練舞成了張婷婷的童年回憶，一路考上舞蹈班後，卻在就讀國立藝專時遇到了瓶頸，因為當興趣成為專業時，就會產生壓力，而且自我要求很高的她，身上背負的壓力更大，所幸一切的努力終於被看到，跳上了美國的舞台，離開最熟悉的家鄉，用獎學金勤儉過活。

張婷婷接受訪問時說，自己在編舞時會聯想到很多畫作及影像的構圖概念，舞台就像是她的畫布，以這樣的發想去佈局，讓創作變得很像在玩遊戲，怎麼跳脫既定框架玩出新遊戲，才是厲害的玩家，一次又一次用生動舞步挑戰自我。

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