農曆春節台胞順利返鄉　大陸海、空運全面發力

▲農曆春節到來之際，大陸海、空運全面發力，疏運台胞返鄉。（圖／廈門日報）

記者蔡浩祥／綜合報導

農曆春節到來之際，有關台商、台胞返台事宜，國台辦發言人馬曉光今於例行記者會表示，大陸有關方面已開展春運工作，大陸航空公司按2019年兩岸春節加班機進行疏運，目前總體運行順利，尤其廈門航空還為旅客送上新春紅包、紀念幣、糖果與禮盒，部分航班還專門配備台籍空服員。

國台辦今舉行農曆春節前最後一場例行記者會，馬曉光說，春節是中華民族最重要的傳統節日，為在春節期間使兩岸民眾往來，特別是台灣鄉親返鄉過年更加便利，大陸有關方面已經開展了春運工作，今年春運工作是從1月22日開始。

馬曉光指出，福建省是台胞返鄉過年的重要中轉地，每年都承擔了大量台胞返鄉春運工作。今年福建省相關部門積極採取措施，全面實行網絡售票，強化水、陸無縫接駁，為台胞返鄉提供便利服務。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

海運方面，馬曉光表示，預計閩台海上客運量將達到22萬人次，同比增長3%。

空運部分，馬曉光指出，廈門航空公司除了執行每周72班往返閩台的固定航班之外，還特別增加了110班由廈門、福州、泉州、杭州、長沙到台北、高雄的加班機，將新增超過1萬人次運能。