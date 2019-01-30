全面追查兒虐黑數！　政院要求學校、醫院回報「這2種人」

▲虐童案引發全民共憤。（示意圖／達志影像／美聯社）

生活中心／台北報導

從新北肉圓爸到台南1歲娃，社會上虐童案件頻傳，重大兒虐事件9成都是6歲以下兒童。行政院政委林萬億表示，為找出兒虐黑數，未來當醫院、學校發現未成年懷孕的「小媽媽」，必須通報或轉介社福單位，未準時或沒施打疫苗的幼兒也須通報，全面追蹤避免虐童悲劇。

統計資料顯示，重大兒虐事件受害者9成是6歲以下兒童、3歲以下佔81％、1歲以下佔40％，去年通報到兒少保護系統的案件數，共有5萬9936件，其中有9成沒接受幼兒園、保母或托嬰中心，開案率僅19.6％，代表雖有兒少保護或家防通報系統，仍有潛在兒虐黑數。

▲行政院政務委員林萬億。（資料圖／記者林敬旻攝）

林萬億29日召集行政院相關的部會官員開會，透過不同單會的資料與串連討論，決定未來醫院、學校發現未成年懷孕，須通報或轉介社福單位，未準時或沒施打疫苗的幼兒也須通報。他也指出，衛福部正在佈建「全方位兒童醫療照護網絡」，醫院將透過出生紀錄勾稽追蹤6歲以下兒童施打預防針的紀錄，若沒有按時施打，須及早發現介入，預計3月至4月間將此案呈報行政院核定後實施。

針對台南1歲女童遭凌虐致死案，林萬億表示，女童的母親未成年懷孕、生產，但社會安全網沒有完全掌握，正是因為過去認為未成年懷孕不算兒虐案件，不一定會通報社福單位，此案顯現出未成年懷孕的家庭功能仍不夠完善。

▲行政院長蘇貞昌日前此宣示兒虐事件是「人神共憤、天地不容」。

林萬億表示，每年約有700至800名未成年懷孕的小媽媽，據統計，105學年度人數為784人，其中繼續就學者528人，休學者256人，未來要從醫院和學校雙管齊下，應即時通報或轉介到縣市的社福中心，納入脆弱家庭或社會安全網之中。

目前各地方政府都有社會安全網，但做法仍有些許差異。林萬億指出，地方政府希望中央政府能提出實際執行的原則，齊一腳步，政府將持續布建社會安全網，補足社工人力，希望2020年能達到建置154個社會福利中心、社工3021人的目標。