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名醫爆虐兒！衣架抽兒、夜撫生殖器　前妻揭「性癖好」

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圖、文／鏡週刊

離島醫院1位名醫驚爆對2個就讀國小的兒子家暴、猥褻，他不僅常拿衣架用力抽打兒子的身體、要兒子脫掉內褲在陽台罰站，甚至會在夜間撫摸兒子的生殖器。

▲▼衛福部澎湖醫院名醫被2個兒子指控，經常撫摸兒子的生殖器，涉嫌猥褻。（圖／鏡週刊提供）

▲小智說，父親會拿衣架用力抽打他，還會發出咻咻的聲音。（圖／鏡週刊提供，下同）

名醫的前妻去年6月接2個兒子回台度假，兒子後來都不肯回離島，追問之下，才說出多年來被父親凌虐的慘況。為了保護兒子，前妻已對這位名醫提出傷害、猥褻等告訴，並向法院聲請保護令。

今年10歲的小智（化名）已經半年沒上學，為了讓學業不要中斷，媽媽買了小學4年級的教材在家教他，也努力與本島某市府社會局、教育局溝通，希望讓兒子盡快重返校園。

▲▼小智（右）逃離父親的魔爪後，目前與母親（左）同住桃園。（圖／鏡週刊提供）

▲小智（右）逃離父親的魔爪後，目前與母親（左）同住本島。

小智的爸爸是離島醫院的名醫，與媽媽2人在2007年結婚，陸續生下小智與小偉（化名），之後在2012年協議離婚，小智的監護權歸爸爸、弟弟小偉的監護權則歸媽媽，但2個小孩都跟爸爸住在離島。

小智的爸媽離婚後原本相安無事，不料去年4月，名醫突然寄出存證信函給前妻，除了要求收回小偉的監護權，還要前妻支付2個兒子的贍養費74萬元。

▲▼小智（右）逃離父親的魔爪後，目前與母親（左）同住桃園。（圖／鏡週刊提供）

▲離島醫院名醫被控用衣架抽打2名就讀小學的兒子。

為了確認小偉的態度，名醫的前妻去年6月端午節連假前1天飛到離島，把2個兒子帶回台灣度假，但收假前夕，2個兒子都表示不願再回離島，希望能跟媽媽住在一起。媽媽追問原因，2個兒子才說出這些年被爸爸凌虐的慘況。

聽到2個兒子的說法，媽媽大吃一驚，仔細檢查兒子的身體後，的確發現不少大、小傷痕，於是立刻帶2個兒子到醫院驗傷，並且安排他們接受兒童心智科的治療。

至於為什麼這位名醫會有如此變態的行徑？從過去他與妻子的互動，似乎有跡可循。

▲▼衛福部澎湖醫院名醫被2個兒子指控，經常撫摸兒子的生殖器，涉嫌猥褻。（圖／鏡週刊提供）

▲離島醫院名醫被2個兒子指控，經常撫摸兒子的生殖器，涉嫌猥褻。

名醫的前妻透露：「我跟前夫結婚5年，我知道他有點暴力傾向，生氣時會砸東西，也知道他性癖好有點怪，他會要求角色互換，他穿我的內衣扮女人，要我扮成男人，我因為抗拒，所以跟他常有口角，最後離婚收場。」

前妻告訴本刊：「雖然前夫的行徑有些怪異，但我萬萬沒想到，我們離婚後，前夫竟然會對兒子痛下毒手，甚至還摸兒子的生殖器猥褻，如果我知道，絕對不會讓我的2個寶貝兒子身陷險境。」

▲▼衛福部澎湖醫院名醫被2個兒子指控，經常撫摸兒子的生殖器，涉嫌猥褻。（圖／鏡週刊提供）

▲小孩親筆寫下父親對他們的行為。

最後，前妻語重心長地說：「我希望地檢署及法院好好調查，不要因為我前夫是離島名醫、很有影響力，就對他輕輕放下，我會盡快向法院聲請取回大兒子的監護權，讓2個兒子的生活早日回歸正常。」

遭控虐兒的名醫坦承曾用塑膠衣架打兒子屁股，但強調只有在兒子犯下嚴重錯誤時才會體罰，屬於合理管教，並非家暴，另外他絕無彈或撫摸兒子的生殖器，這應該是前妻惡意誘導兒子寫下不實指控，或兒子在前妻的壓力下才會說謊自保。

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關鍵字：鏡週刊,虐童,家暴

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