放冰箱竟長大！金針菇菌傘張開撞臉「美白菇」　網笑翻：賺到了

▲金針菇放在冰箱，結果竟然長大了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前在美式賣場好市多買了一包金針菇，前幾天拿出來煮了一半，把剩下的冰到冰箱，結果放了幾天後拿出來，竟發現金針菇長大了，不僅菌柄變長，菌傘也張開了，讓她非常訝異金針菇竟然這麼容易生長。網友們看到她的貼文也驚呼連連，紛紛直呼她賺到了。

一名網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」社團中貼文，她表示因為家人很愛吃金針菇，加上近期金針菇的價格便宜，雖然自己不愛吃，但還是到好市多買了許多回家煮給家人吃，「前幾天煮一半，冰進冰箱，然後就忘了。今天晚上想起它了，它自己竟然長大了。」

她將金針菇的照片貼到社團上，只見圖中的金針菇放在塑膠盒裡，雖然只佔了盒子的一半，但高度幾乎是盒子的兩倍，菌傘也不像一般看到的金針菇呈現半圓形的狀態，而是幾乎整個打開變成平的，看起來生長力十足，模樣非常可愛。

網友們看到她的貼文紛紛驚訝地說，「我怎麼都沒遇過長大 ，只有遇到發霉」、「好活潑的金針菇」、「買金針菇得到美白菇的套裝」、「直接另外一半自己種植，要吃自己摘，買一次可以吃很久的意思，賺到了」、「我的都直接黃掉酸掉」、「你家冰箱很適合他成長」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！