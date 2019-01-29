瀕危雪豹甘肅祁連山現蹤！　近距離「大眼回眸」與攝影師對望

▲雪豹在甘肅張掖祁連山現蹤。（圖／翻攝自央視網）

大陸中心／綜合報導

被國際自然保護聯盟列為瀕危物種的雪豹，27日在甘肅張掖祁連山海拔3500公尺處現蹤。一名攝影師在佈滿雪的山中和2隻雪豹在10公尺以內的距離相遇，與其中一隻睜著大眼回眸的雪豹相視將近1分鐘才目送這隻美麗的生物離開。

▲雪豹被列為瀕危動物。（圖／翻攝自央視網）

根據《央視》報導，攝影師與雪豹相遇時天還未完全亮，仔細看才看見這2隻原始美麗的大貓。當攝影師按下快門發出喀嚓聲時，一隻雪豹首先起身掉頭離開，另一隻則是回頭提高警戒，瞪著大眼緊盯攝影師的鏡頭。

▲2隻雪豹在祁連山中奔跑。（圖／翻攝自央視網）

不少科研工作者會在甘肅張掖用遠紅外相機拍攝雪豹，也有攝影愛好者會進行遠距離拍攝，但像這次10公尺內「近距離接觸」的機會十分難得。

雪豹同時被大陸列為國家一級保護野生動物，且在大陸境內的數量占了全球40%，約在2000隻到3000隻之間，主要以岩羊與盤羊為食。雪豹屬於高山動物，常棲息在海拔2500到5000公尺的高原地區，是海拔分布最高的肉食動物，在大陸境內主要分布於青藏高原和帕米爾高原。

▲猞猁天敵之一是雪豹。（圖／翻攝自央視網）

攝影師在當天清晨也拍到三隻猞猁和一群野狼。猞猁的天敵是雪豹，牠的外型也是一隻大貓，雖然也是一頭猛獸，卻常常淪為雪豹的盤中飧。

▲甘肅張掖祁連山上的美景 。（圖／翻攝自央視網）