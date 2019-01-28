劉鶴赴美談判前夕　WTO對美發起調查埋下「震撼彈」

▲中國國務院副總理劉鶴。（圖／CFP）

記者蔡浩祥／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴本周率團前往華府，準備與美方展開新一輪貿易磋商。與此同時，世界貿易組織（WTO）爭議仲裁小組就美國對中國2500億美元商品加徵關稅一案，開展相關調查。外界分析，WTO發起的調查，可能讓即將到來的中美貿易磋商，局勢更加複雜。

按日程，中方代表團預計本月30、31日前往華府與美方開展新一輪貿易談判。本次談判，除聚焦縮減對中貿易逆差，還有中國國企的定位問題。

不過，就在中美雙方著手準備新一輪談判，WTO對美國發起對中國2500億美元商品加徵關稅調查案，為雙方談判增添不少變數。

▲彭博社報導截圖。（圖／彭博）

據了解，這是中國第二次請求WTO就美國對中國出口產品徵稅進行調查。彭博報導稱，上月中國提出申請時，遭美國否決；按WTO規定，禁止成員國第二次提出阻止爭端調查，加上案情似乎有所突破，中國第二次請求才得以准許。

值得關注的是，截至目前，WTO已有23項對美糾紛，包括歐盟就美國對其徵收鋁、鋼鐵進口關稅提出的調查請求。

有關該案重要性，WTO仲裁小組前召集人巴克斯指出，這涉及美國對中國發動貿易戰是否符合國際法的核心問題。

面對WTO發起的調查，美國已威脅將杯葛爭議仲裁小組新成員的提名案，將使WTO仲裁小組在今年底前將因缺員過多而無法做出裁決。