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一人48頁文章+古風書法　杭州中學老師期末評語玩創意

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▲杭州中學老師為學生準備特色的期末評語。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲杭州中學老師為學生準備特色的期末評語。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

杭州一所中學的老師們近日為學生推出了許多特色的「期末評語」，有人為每個學生準備了48張卡片，上面以學生的個性對應到不同的科學儀器，再加上勉勵的語句；還有老師用毛筆字為學生寫下「古風」的文言文評語。看到老師的用心，學生們把老師比做「指南針」，把班級指向更美好的未來。

《錢江晚報》微信公眾號指出，杭州公益中學老師陳鵬為今年他帶的國三班級學生準備的「期末評語」是每人48張卡片，每張卡片上都有一種科學儀器的插圖，包括地球儀、顯微鏡、凸透鏡，還有玉兔二號、FAST射電望遠鏡等，每張卡片上還依據不同儀器的屬性寫了勉勵的字句。

▲杭州中學老師為學生準備特色的期末評語。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲期末評語卡片上有科學儀器和相應的文字。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

例如「地球儀」的卡片上寫道，「不視廬山真面目，只緣身在此山中。而正是你呈現了地球的地形、地貌，方位、長度，讓我們直觀地觀察到，你待人接物也是如此友善…」。

▲杭州中學老師為學生準備特色的期末評語。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲期末評語卡片上有科學儀器和相應的文字。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

陳老師說，這就是他本學期設計的「科學儀器版」評語，即每位同學對應一種儀器，他根據這種儀器的材料、結構、原理、功能、操作等方面的特點來寫評語，就是找到這些科學儀器的特性與學生為人處世、學習習慣等方面的關聯。

陳老師的用心也感動了學生們，他們回敬了一張「指南針」的卡片給老師，上頭寫道，「在他的帶領下，我們十班人心懷堅定的目標，步步向前邁進，他的指針，將指向十班更美好的未來」。

同樣在期末評語發揮創意的還有同校國一的班導王曉巍，他為學生們準備了「禮包」，其中包含古風信紙做底，用毛筆寫的文言文體評語，每位同學《我憑什麼上北大》一書，寓意每位同學皆是天之驕子，希望在寒假的閱讀中受益。

▲杭州中學老師為學生準備特色的期末評語。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲書法寫的文言文「古風」期末評語。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

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關鍵字：杭州,公益中學,期末評語

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