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直擊！美女議員打包「議會霍建華」　熱戀鮮肉助理同住愛巢

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圖、文／鏡週刊

台北市議會果然是桃花窟！曾任模特兒、主播的國民黨台北市議員鍾沛君去年7月離婚恢復單身，就職議員才剛滿月即傳出新緋聞，對象是「窩邊草」辦公室主任藍恭唯。2人不只公務行程形影不離，還共築愛巢近乎同居，如同一對熱戀中的情人。

▲▼1月26日 13：46，本刊直擊國民黨台北市議員鍾沛君與辦公室主任藍恭唯跑攤後，同返瑞安街住處。（圖／鏡週刊提供）

▲1月26日 13：46，本刊直擊國民黨台北市議員鍾沛君與辦公室主任藍恭唯跑攤後，同返瑞安街住處。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊26日直擊，藍恭唯白天陪著鍾沛君跑行程，下午駕駛白色賓士車載鍾沛君回到瑞安街住處，2人還一起過夜，隔天一早，藍才從鍾的住處開著另一輛奧迪休旅車出門，車上載的就是鍾沛君，27日藍又再次入住，愛相隨外出跑行程，甜蜜程度破表。

1月27日上午10時許，鍾沛君到景美市場發春聯，並透過臉書將2小時過程全程直播。鍾與團隊成員在早餐店模擬美食節目介紹菜色，影片中被鍾以「小編」稱呼的高大男子，一見鏡頭立即用手掌阻擋拍攝，讓鍾直呼：「小編有偶包！」高大男則回說：「完全不露臉、走開！」鍾只好拿著手機對著男子的肚子開玩笑說：「那來拍一下小編的肚子好了。」2人在鏡頭前公開互動，似乎不像老闆與助理那般拘謹。

▲▼1月26日 13：46，本刊直擊國民黨台北市議員鍾沛君與辦公室主任藍恭唯跑攤後，同返瑞安街住處。（圖／鏡週刊提供）

▲1月26日 14：26，藍恭唯開著白色賓士車到瑞安街讓鍾沛君先下車返家，自己則把車停到附近停車格。

被鍾沛君稱為「小編」的高大男雖不願曝光，但本刊在當天上午9時許，直擊高大男從鍾沛君位於瑞安街的住處開車載鍾出門，2人在鍾的住處已膩了一個晚上，當晚高大男晚上又「車」進鍾家，連2晚在愛巢過夜。高大男的身分不只是助理，更是鍾的熱戀情人，小倆口甜蜜同居，去年歷經婚變的鍾沛君新歡終於曝光。

本刊調查，該名小編就是鍾沛君議員辦公室主任藍恭唯，小鍾沛君6歲，長相酷似《如懿傳》飾演乾隆的明星霍建華，頭髮造型有金城武、林志穎及郭富城年輕出道時的風格，撥頭髮的架勢更是郭富城年輕時的招牌動作。

▲▼1月26日 13：46，本刊直擊國民黨台北市議員鍾沛君與辦公室主任藍恭唯跑攤後，同返瑞安街住處。（圖／鏡週刊提供）

▲藍恭唯開著白色賓士載鍾沛君回到住處，鍾下車後從車道進入大樓。

26日上午約9時，本刊直擊鍾沛君坐上由藍恭唯駕駛的白色賓士車出門，連跑木新市場、成功市場2處發春聯。鍾與團隊成員結束成功市場行程後，約中午12時30分，與藍恭唯和另外3位助理脫下團隊背心，放到賓士車後，有說有笑地步行到市場旁的平價美食「赤牛城」用餐，期間鍾還不忘拿出粉餅補妝。

大約一個小時後，眾人吃飽走出餐廳，鍾沛君一行人走到附近的飲料店買手搖珍奶外帶，等待時還到隔壁彩券行買刮刮樂，當場刮中2,000元獎金，樂得她走出彩券行秀出2張千元鈔票，向助理們炫耀自己的偏財運。

離開飲料店後，藍恭唯開車載鍾沛君返回瑞安街住處「璽朵瑞安」，鍾沛君從車道入口進門，5分鐘後，把賓士車停在附近停車格的藍，拿著裝有雜物的紙箱打算跟著鍾從車道入口進門，卻發現入口沒開，一個轉身改由巷內的大門進入，熟門熟路的模樣，並不像是第一次到鍾的住處。

▲▼1月26日 13：46，本刊直擊國民黨台北市議員鍾沛君與辦公室主任藍恭唯跑攤後，同返瑞安街住處。（圖／鏡週刊提供）

▲1月27日 09：26，藍恭唯駕駛鍾沛君的奧迪休旅車，載鍾跑行程。

本刊在巷內守候到當晚近8時，鍾沛君穿黑色洋裝搭配長大衣獨自出門，搭Uber前往君悅酒店出席聚會，直到深夜近11時才返回住處。

這段期間白色賓士車始終停在停車格內沒有離開。鍾沛君返家時手中拎著一袋宵夜，不難看出為了展現老闆兼情人的貼心，帶宵夜給在下午過後就沒出門的男友享用，2人煲愛到隔天早上9時26分，藍才從機械車庫開著奧迪載鍾出外跑行程，2人愛相隨，甜蜜程度破表。

針對本刊直擊國民黨台北市議員鍾沛君、與辦公室主任藍恭唯在鍾住處過夜，鍾沛君表示，她最近從瑞安街租屋處5樓搬到坪數較大的6樓新房，所以26日那天請弟弟、藍恭唯一起幫忙搬家。搬完家後，藍和弟弟在客廳打電玩後一起睡在客廳的沙發床。

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關鍵字：鏡週刊,鍾沛君

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