李錫錕參選北市長落敗　接著煩惱粉絲專頁所有權官司

▲台大教授李錫錕投入2018年台北市長選舉落敗。（圖資料照／記者季相儒攝）

突發中心／台北報導

台大教授李錫錕(錕P)，在2018年參選台北市長期間，和他的臉書粉絲頁小編群發生經營與財務糾紛，雙方曾隔空互指對方的不是，結果小編群懷疑自己的Gmail和IG帳戶被李指派的林姓新小編篡改密碼，控告林涉嫌妨害電腦使用罪，但台北地檢署調查後認為，林只是依李錫錕授權做事，主觀上沒有要惡意竄改密碼的犯意，處分不起訴林姓小編。

李錫錕原本的臉書粉絲頁「Power錕的紙牌屋」，由李的學生經營，因播放李錫錕在台大政治系上課的犀利開講內容，累積70多萬粉絲按讚，2018年間，李準備參選台北市長後，粉絲頁卻突然關閉，另外出現了「李錫錕POWER台北」(現改名「李錫錕POWER」，粉絲數約8萬人)，7月間，原本的粉絲頁小編群發聲明解釋，指李積欠競選經費60萬元。

李錫錕則反指，是小編群開天價要他花數百萬元買回自己的粉絲團，李同時找了林姓小編接手經營網路粉絲，原粉絲頁小編群則發現自己的Gmail和IG帳號疑遭盜用，還被刪改密碼，導致小編群無法登入，雙方因此互控侵占、妨害名譽等案，原粉絲頁的小編群另外控告新的林姓小編涉嫌妨害電腦使用罪。

但林姓小編辯稱，只是單純接受委託處理粉絲團，不知道李錫錕和之前小編群的糾紛，檢察官調查認為，到底臉書粉絲專業「Power錕的紙牌屋」的所有權是不是屬於李錫錕，還待調查，林姓小編根據李錫錕授權，使用相關帳號密碼，接手經營網路粉絲，主觀上並無惡意竄改他人帳密的犯意，因此以罪嫌不足不起訴林姓小編。至於林錫錕在2018年的北市長大選中，以無黨籍身分得票數6,172落選。

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