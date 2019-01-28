　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

李錫錕參選北市長落敗　接著煩惱粉絲專頁所有權官司

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼公辦政見發表會。台北市市長候選人李錫錕出席（圖／記者季相儒攝）

▲台大教授李錫錕投入2018年台北市長選舉落敗。（圖資料照／記者季相儒攝）

突發中心／台北報導
台大教授李錫錕(錕P)，在2018年參選台北市長期間，和他的臉書粉絲頁小編群發生經營與財務糾紛，雙方曾隔空互指對方的不是，結果小編群懷疑自己的Gmail和IG帳戶被李指派的林姓新小編篡改密碼，控告林涉嫌妨害電腦使用罪，但台北地檢署調查後認為，林只是依李錫錕授權做事，主觀上沒有要惡意竄改密碼的犯意，處分不起訴林姓小編。

李錫錕原本的臉書粉絲頁「Power錕的紙牌屋」，由李的學生經營，因播放李錫錕在台大政治系上課的犀利開講內容，累積70多萬粉絲按讚，2018年間，李準備參選台北市長後，粉絲頁卻突然關閉，另外出現了「李錫錕POWER台北」(現改名「李錫錕POWER」，粉絲數約8萬人)，7月間，原本的粉絲頁小編群發聲明解釋，指李積欠競選經費60萬元。

李錫錕則反指，是小編群開天價要他花數百萬元買回自己的粉絲團，李同時找了林姓小編接手經營網路粉絲，原粉絲頁小編群則發現自己的Gmail和IG帳號疑遭盜用，還被刪改密碼，導致小編群無法登入，雙方因此互控侵占、妨害名譽等案，原粉絲頁的小編群另外控告新的林姓小編涉嫌妨害電腦使用罪。

但林姓小編辯稱，只是單純接受委託處理粉絲團，不知道李錫錕和之前小編群的糾紛，檢察官調查認為，到底臉書粉絲專業「Power錕的紙牌屋」的所有權是不是屬於李錫錕，還待調查，林姓小編根據李錫錕授權，使用相關帳號密碼，接手經營網路粉絲，主觀上並無惡意竄改他人帳密的犯意，因此以罪嫌不足不起訴林姓小編。至於林錫錕在2018年的北市長大選中，以無黨籍身分得票數6,172落選。

【其他新聞】

15歲女戀上男網友「3個月做25次」　母憂「將來找不到好對象」

獨／跳車求救畫面曝光！國道遭狠夫狂砍7刀　新秘妻浴血逃命

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

ET快訊
楊雅筑深夜指纏博焱！「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍
中職／彭政閔引退？兄弟與彭政閔30日公布重大訊息
舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜
台北第一家「金礦咖啡」竟倒了！原因曝光全台剩43門市

關鍵字：李錫錕,錕P,台北市長,粉絲專頁,小編,妨害電腦使用

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

可怕！高雄男國道開車持刀殺妻　妻當著小孩面浴血跳車

花蓮慈濟爆「注射抗生素超標1倍」　家屬怒批：還死不承認

詐騙機房2個月坑1.5億　神秘金主豪撒3千萬現金擁限量超級大牛

永和分屍案　美籍嫌犯何傑生變更起訴「幫助殺人」

第一例！陸客先入境、行李後到「被查到豬肉製品」　將罰20萬

影／青春肉體！明星臉E奶泰妹飛台海撈 　爆紅茶訊「讓男客哈到排隊」

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死！男友崩潰：她跟我16年了

快訊／高雄「造紙工廠」深夜驚傳大火　3個月內第2次燃燒

李錫錕參選北市長落敗　接著煩惱粉絲專頁所有權官司

快訊／宜蘭礁溪暗夜惡火！鄰門外狂叫沒回應　失智老屋主宣告不治

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死！男友崩潰：她跟我16年了

快訊／高雄「造紙工廠」深夜驚傳大火　3個月內第2次燃燒

李錫錕參選北市長落敗　接著煩惱粉絲專頁所有權官司

快訊／宜蘭礁溪暗夜惡火！鄰門外狂叫沒回應　失智老屋主宣告不治

快訊／新社鄭王爺廟旁墜谷！8旬婦失足跌30m深峭壁　命危搶救中

15歲女戀上男網友「3個月做25次」　母憂「將來找不到好對象」　

「野蠻女友」叩大哥撂人狂扁　可憐男友逃死劫卻終身癲癇

狂和尚六根不淨超愛賭　「二支牌」三場挨詐3100萬賣房不夠還

國道殺妻／背插鐵條逃生！狠夫2度倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

北市東區精品服飾店疑涉債務糾紛　4黑衣人狂砸店玻璃裝璜飛噴

半年兩次出包！台積電供應商原料規格誤差　損失最慢Q2回補

高冷喵皇怪姿偷玩球球　網目擊笑翻：這樣是比較有挑戰性嗎？

重要節日安全維護起動　南警同步視訊無時差　黃偉哲：態度和緩執法堅定

《愛．欺》更改原著設定　庫伊拉「沉醉典禮」忘我演出

侯怡君吊掛旋轉練「大肌肌」　曝節目組為她吵翻吃血壓藥

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死！男友崩潰：她跟我16年了

綠衫軍受限羅斯條款沒法追戴維斯　詹皇聯手一眉哥有望成真

《島耕作》35年新連載！　男主角「職稱」曝光…網驚：穿越了

快訊／高雄「造紙工廠」深夜驚傳大火　3個月內第2次燃燒

WSBL／立志要當女柯瑞　彭曉彤飆出生涯新高22分

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

社會熱門新聞

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿..

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝..

他撞人「砍到2千還拒賠」　被害..

陸女帶臘肉被罰20萬　霸氣付清..

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母..

狠夫倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

可怕！夫國道開車持刀殺妻

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

他跳溪水撿釣桿　兒面前成冰冷屍

保時捷男遭斷2指　友：他不是白..

投案畫面曝／狂夫疑妻有外遇怒持..

快訊／墜15F輕生！三峽45歲..

公館豆花伯　2年前在大陸老家過..

即／國道砍妻狂夫恐3度中」　急..

更多熱門

相關新聞

2020前哨戰　民進黨須痛宰陳思宇祭旗

九合一選舉民進黨慘敗後，首場立委補選明(27日)登場，有媒體引述不具名民進黨人士的看法指出，北市士林大同區立委補選，綠營何志偉對上柯家軍陳思宇，民進黨有不能輸的壓力，不僅關乎一席立委，更牽動2020布局。「倘若柯文哲真的走到組黨一途，未來白綠之間終須一戰，第一仗補選，民進黨必須痛宰柯家軍祭旗。」

驗票書記官病逝　律師又指作業不熟練

金管會找8年級正妹當小編？　顧立雄笑回「找棉花糖男孩」

驗票書記官病逝　北院：感染引發敗血症

經濟部玩10年挑戰　鄉民罵：只聽到撒幣的聲音

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

小8首曝「被嚴爵分手那一天」！

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」

張柏芝3兒「父親欄」讓人傻眼！

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

2019日本出入境托運行李限制懶人包

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

騙了20年　小智森林放生比鵰

痘疤弟靠化妝變韓系美男

8學生低聲打量　「高雄泫雅」捷運霸氣回嗆

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面