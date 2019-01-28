15歲女戀上男網友「3個月做25次」　母憂「將來找不到好對象」　

▲男網友和15歲女高中生發生關係遭判刑。（圖／免費圖庫Pixabay提供）

記者楊淑媛／桃園報導

24歲的陳姓男子在網路認識就讀高中的嫰妹，僅管兩情相悅多次發生關係，但因女方未成年且一段時間未回家，經家人報警提告，法官根據女高中生說法，認定2人性行為25次，由於女生當時未滿16歲，法官依25個妨害性自主罪合併判處陳男10個月徒刑，未宣告緩刑，一旦確定就得坐牢。

桃園地院判決內容指出，住桃園的陳姓男子，去年初和一名讀高中的女生在網路交友認識，彼此有好感，從去年3月11日起5月初，二人多次在陳男家中或陳友人處幽會，平均每週要好3次，因女生一段時間未回家，經家人報警，查出陳男涉及妨害性自主。

陳男於法院審理時表示，他和女生相愛，事前經過對方同意才親熱，沒有強行，次數已記不清。女高生表示，第一次到男友租住處時，2人上線打電玩，陳向她求歡，有了第一次後，二人平均一星期三次親熱，逢生理期來就暫停，和陳交往3個多月期間，記憶中雙方上床20多次。

女生母親在審理時指出，知道女兒「被騙」後，已要求女兒不能再和陳交往，且擔心女兒以後找不到好對象，將向陳男求償。法官根據女生說法，認定2人性行為25次，由於女生當年未滿16歲，法官依25個妨害性自主罪合併判處陳男10個月徒刑，未宣告緩刑，一旦確定就得坐牢。