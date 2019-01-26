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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

取2020必先贏立委補選　民進黨須痛宰陳思宇祭旗

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

九合一選舉民進黨慘敗後，首場立委補選明(27日)登場，有媒體引述不具名民進黨人士的看法指出，北市士林大同區立委補選，綠營何志偉對上柯家軍陳思宇，民進黨有不能輸的壓力，不僅關乎一席立委，更牽動2020布局。「倘若柯文哲真的走到組黨一途，未來白綠之間終須一戰，第一仗補選，民進黨必須痛宰柯家軍祭旗。」

《新新聞》報導，一位民進黨人士分析目前黨內情況時，直言未來仍有跨不過的「柯文哲障礙」。他說，柯文哲位於一個制高點，總統他可選、可不選，但民進黨不一樣，民進黨一定要推人選總統，相較之下，柯文哲有比較多的餘裕，去做一些政治面的操作，柯幕僚一定是鼓勵他出來選總統。

報導說，該人士認為，二月初農曆新年，柯Ｐ開始走春、玩直播，緊接著訪問美國；回來後是台灣傳統民俗三月瘋媽祖，有志於大位的政治人物最佳曝光時機；然後迎接台北市議會開議。一連串行程來看，五、六月便是柯Ｐ決定是否參選總統的關鍵。

報導說，柯文哲透過一連串操作，不但測試自己的政治能量，更可以嘗試更新、更多的選戰創新模式，同時在藍綠之間提高自己的政治籌碼，這場仗怎麼看來都很划算。日前柯與立委段宜康不斷「互咬」，宛若政治提款機，「打新潮流對柯文哲而言，是本輕利重。」

民進黨人士分析，柯擅長運用政治「切香腸戰術」，分化民進黨內派系，再個別利誘、結盟，最後成功達成目的。

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關鍵字：柯文哲,柯P,2020大選,台北市長

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