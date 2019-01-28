阿里的明星朋友圈　陸企首入選《財富》全球最受讚賞公司　

▲阿里巴巴杭州西溪園區。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合發展

在今年中國企業大舉「出海」擴張事業版圖後，影響力與日俱增，據日前美國《財富》雜誌公布的50家「全球最受讚賞公司明星榜」中，中國零售巨頭阿里巴巴首次入選。且由於入選公司過半與阿里巴巴有合作，也被中方業內人士稱為「阿里巴巴和他的朋友的全明星獎榜單」。

財富雜誌《Fortune》為美國《TIME》集團旗下最具代表性的財經雜誌，每年按照投資價值、管理能力的質量、吸引人才的魅力、社會責任感等指標，評選出全球企業50大明星榜單。

▲阿里巴巴和入選《財富》「全球最受讚賞公司明星榜」企業的關係。（圖／翻攝自快科技）

在2019年全球最受讚賞公司排行榜中，入選企業包括星巴克、可口可樂、萬豪、Google、Apple、Amazon、Facebook、Costco、迪士尼、Adidas、微軟、Nike等涵蓋各領域的跨國企業。值得注意的是，阿里巴巴成為首個入榜的中國企業。

根據財富雜誌揭露評選內容，評委會選取全美收入排名前1000名的公司和財富全球500強榜單中，營收超100億美元的非美國公司組成備選名單，再由3750名品牌高管、董事和證券分析師投票產生最後榜單。

值得注意的是，由於榜單中超過一半以上的企業，均與首次入選的中國企業阿里巴巴在不同層面有合作關係，因此大陸科技網站《快科技》也引述業內人士形容，這是一份「阿里巴巴和他的朋友的全明星獎榜單」，以凸顯中資企業近年出海擴張事業版圖的成果。

▲馬雲2019年將卸任阿里巴巴集團董事長，交接給現任CEO張勇，繼續推動新零售發展。（圖／CFP）

報導稱，以星巴克為例，進入中國市場20年後，在2018年與阿里巴巴展開新零售領域的全面戰略合作，並共同推進數字化改造，還與餓了麼、盒馬鮮生等中國企業通路實現外賣服務、零售業務覆蓋。

《財富》撰稿人Jeffrey Towson指出，作為一個快速的創新者，阿里巴巴憑藉擁有海量數據和億級活躍用戶群，可以不斷發現新需求、新機會，進而推出新服務、新產品以及新的業務模式讓自身超級平台與全球商業達到「普惠」。