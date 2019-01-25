世界邁向數位經濟時代　張勇：老一輩要接受變化及年輕人想法

▲史瓦布（左）與張勇（右）。（圖／翻攝阿里足跡官網）

大陸中心／綜合報導

阿里巴巴集團CEO張勇24日出席達瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF），並參與主題為「數位時代的信任和轉型」的會議時指出，「年輕一代是生長在互聯網（網際網路）一代，移動互聯網（手機、平板電腦）的一代」。他進一步呼籲，「老一輩的人不要懼怕新的變化，不要害怕被年輕人挑戰，更不要對年輕人說不」。

張勇與經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·史瓦布（Klaus Schwab）深入交流，探討全球化4.0時代的數位經濟發展時做了上述表示。他認為，「在世界已進入數位經濟時代時，與其質疑，不如擁抱和嘗試，探索創新」；「而如今我們卻面臨很多不確定性，時代變化很快，人們對未來有很多疑問，但最重要的是，我們一直穩步向前，不斷去嘗試」。

「中國是一個很大的市場，有10億的消費者，但也面臨很多挑戰，重點是我們能否讓中國經濟變得更好；如果讓中國市場變得更好，就能夠成為自給自足的市場。」。張勇對中國未來的經濟發展保持樂觀，「因為核心不在於需求，而在於供給側，不僅滿足現有需求，而是創造需求，每個人都想要更好的生活，這是本質」。

▲張勇。（圖／CFP）

張勇將中國家庭的消費能力和美國作比較，「中國家庭的消費率還是比美國要低的，因為中國的很多家庭還是更傾向於存錢」。他認為，「歐洲也好，美國也好，都希望來到中國市場，因為中國有很多機會」。

中國國家統計局數據顯示，以中國典型的一家三口為例，年收入在人民幣10萬元至人民幣50萬元之間中等收入的群體，中國就有4億人共1.4億個家庭。一方面是還在增長的中產消費者，另一面是互聯網和數位經濟將在「欠發達地區」發揮作用。張勇認為，正因為互聯網的力量，中國農村用戶得以進入「非常透明的世界」，這將成為中國經濟增長的另一個引擎。